Minas Gerais: Um abraço à alma brasileira

Talvez seja o jeito de falar devagar e cheio de sonoridade do seu povo, sempre acolhedor, as comidas que vão agradar a qualquer paladar e deixar saudades, ou suas belezas naturais, onde a tradição encontra a modernidade em paisagens exuberantes. Seja qual for o motivo, ou todos eles juntos, visitar Minas Gerais é garantia de uma viagem inesquecível.

Não é à toa que o Estado foi escolhido o mais acolhedor do Brasil. E a “mineiridade” vai muito além do “uai” e do cafezinho coado na hora. Prepare-se para se encantar com um Estado que pulsa cultura, história e belezas naturais, tudo isso envolto em um clima de aconchego e simpatia que só Minas Gerais tem.

São João Batista do Glória é reconhecida como integrante da Região Geográfica do Queijo Canastra Foto: Rodrigo Zeferino/Governo de Minas Gerais

Um banquete para a alma (e para o paladar)

A cozinha mineira é uma atração à parte. Imagine-se saboreando um tutu de feijão quentinho, acompanhado de um torresmo crocante e couve fresquinha. Ou, quem sabe, se deliciando com um pão de queijo quentinho no café da manhã, com aquele cafezinho coado na hora... Em Minas, a comida é feita com amor e temperada com história. E não podemos nos esquecer do famoso queijo minas artesanal, e da sua candidatura dos Modos de Fazer O Queijo Minas Artesanal como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, uma verdadeira iguaria que representa a tradição e o sabor inigualável do Estado.

Sua capital, Belo Horizonte, recebeu o título de Cidade Criativa da Gastronomia, o que, segundo a Secretaria de Cultura e Turismo do Estado, se alinha ao conceito de turismo sustentável, destacando o patrimônio mineiro e promovendo o Estado como um destino cultural e gastronômico de relevância mundial.

A culinária mineira é destaque no restaurante Xapuri em Belo Horizonte Foto: Acervo Setur/MG/Xará/Governo de Minas Gerais

Tesouros escondidos em cada canto

Minas Gerais é um Estado de descobertas, com opções para todos os gostos. Aventureiros de plantão podem explorar a Cordilheira do Espinhaço, com suas trilhas desafiadoras e cachoeiras exuberantes, como a Cachoeira do Tabuleiro, a terceira maior queda d’água do Brasil. Os amantes de história vão se encantar ao viajar no tempo por cidades como Ouro Preto e Tiradentes, onde a arquitetura colonial e as ruas de pedra contam histórias de um passado rico e fascinante.

Para quem busca relaxar e contemplar a natureza, a Serra da Mantiqueira é o destino ideal, com suas paisagens montanhosas que inspiram paz e tranquilidade. Se você prefere uma experiência mais urbana, Belo Horizonte te espera com museus, parques, uma vida noturna agitada e uma gastronomia de dar água na boca.

A Cordilheira do Espinhaço em Lapinha da Serra Foto: Igor Batalha/Governo de Minas Gerais

Alegria que contagia

Minas Gerais é um Estado que celebra a cultura e a tradição em diversas manifestações ao longo do ano. Seus festivais, reconhecidos pela diversidade e riqueza cultural, atraem visitantes de todo o País e proporcionam experiências memoráveis para todas as idades e interesses. Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais (Secult), eventos como o Natal da Mineiridade e a Virada da Liberdade são exemplos de como investir em cultura pode atrair e envolver tanto turistas quanto a população local.

Confira alguns dos principais festivais de Minas Gerais:

● Carnaval: Considerado um dos mais animados do Brasil, o Carnaval mineiro se destaca pela criatividade e espontaneidade dos blocos de rua, que arrastam multidões em cidades como Belo Horizonte, Ouro Preto e Diamantina.

● Natal da Mineiridade: Em dezembro, o clima natalino se mistura à cultura em mais de 400 municípios mineiros, criando uma celebração única, que envolve manifestações culturais típicas, como Folias de Reis, Pastorinhas e Presépios, além de decoração especial, feiras de artesanato e gastronomia. Nesse período, o projeto Luzes de Natal da Praça da Liberdade encanta os visitantes, com mais de um mês de luzes, espetáculos e imersões, atraindo um público de cerca de meio milhão de pessoas.

● Virada da Liberdade: Um evento que celebra a cultura e a arte, com shows musicais, performances teatrais, intervenções artísticas e atividades para toda a família, acontecendo em espaços culturais do Circuito Liberdade e outros pontos de Belo Horizonte.

● Festival Internacional de Cinema de Tiradentes: Um dos mais importantes festivais de cinema do Brasil, exibindo produções nacionais e internacionais, com destaque para filmes independentes e de novos diretores.

Minas Gerais é um destino que te convida a desacelerar e apreciar a beleza das coisas simples. Seja pela hospitalidade do seu povo, pelas paisagens que inspiram poesia ou pela riqueza cultural que se manifesta em cada canto, uma viagem a Minas Gerais é uma experiência transformadora.