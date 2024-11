Minas Gerais: um destino aconchegante e seguro para a melhor idade

Minas Gerais é um exemplo de destino acolhedor para turistas de qualquer idade. O Estado oferece opções para quem busca descanso, aventura, passeios, ecoturismo e a amada cozinha mineira. Mas, independentemente do objetivo da viagem, a sensação de estar em Minas Gerais é, sem dúvidas, a mesma do aconchego da casa da vovó, com um bom café, um pedaço de bolo e, claro, uma porção de pão de queijo.

Pessoas da melhor idade querem cada vez mais visitar Minas Gerais em busca da cultura, história e segurança que as cidades mineiras oferecem. Para chegar ao Estado, além das vias terrestres, o turista pode contar com 16 opções de aeroportos. Um deles é o Aeroporto Internacional de Confins, um dos maiores do Brasil, que recebeu, somente nos primeiros seis meses de 2024, 6,6 milhões de passageiros, uma média de 31 mil viajantes por dia. Esse dado representa um crescimento de mais de 11% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado.

Vista das charmosas ruas da cidade histórica de Tiradentes Foto: Divulgação/GOV MG

Os demais aeroportos estão situados em Araxá, Divinópolis, Goianá, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Manhuaçu, Montes Claros, Paracatu, Patos de Minas, Salinas, Santana do Paraíso, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia e Varginha. Opção para chegar não falta, o que dá maior liberdade para conhecer mais cidades em menor tempo de viagem.

Outro atrativo para quem visita Minas é a segurança. Desde 2021, o governo estadual, por meio da Secretaria de Cultura do Estado (Secult) e da Polícia Militar, desenvolve a Rede Integrada de Proteção ao Turismo, que envolve também a comunidade local e tem o objetivo de garantir a segurança dos turistas e visitantes.

Minas Gerais é amplamente reconhecida por sua hospitalidade e segurança. O Estado tem investido continuamente em infraestrutura e políticas de segurança pública para garantir que turistas de todas as idades possam aproveitar suas atrações de forma tranquila. Além disso, muitas cidades possuem programas de policiamento turístico, especialmente nas áreas mais visitadas, o que aumenta ainda mais a sensação de segurança para os visitantes. Em particular, o público 60+ encontra em Minas um destino amigável, com serviços adaptados e atendimento atencioso em todas as regiões.

Destinos diversos

Entre tantas opções de passeio, fica difícil escolher uma só. Se você está na melhor idade e procura, em um mesmo local, relaxamento, delícias da cozinha mineira e passeios ao ar livre, os roteiros a seguir podem ser convidativos, com boa estrutura e acessibilidade:

Roteiro Entre Cenários da História: Explore a rica história de Minas Gerais com o roteiro que leva você aos municípios de Ouro Preto, Mariana, Congonhas e Ouro Branco. Descubra a arquitetura colonial deslumbrante, visite igrejas, museus, minas e mergulhe na cultura local que remonta à época do ciclo do ouro. Cada cidade revela um capítulo fascinante da história do Brasil, repleto de arte, tradições e paisagens deslumbrantes.

Roteiro Destino Veredas: Oferece uma experiência única nos municípios de Brumadinho, Itaguara e Igarapé, entre outros. Aventure-se pelas trilhas e cachoeiras que cercam essas localidades, aproveitando o contato direto com a natureza e as comunidades acolhedoras. Experimente uma cozinha diversificada com belos festivais gastronômicos e de inverno. Este roteiro é perfeito para os amantes das artes com ateliês de cerâmica e vivências que unem modernismo e contemporaneidade.

Roteiro do Queijo Terroir Vertentes: Delicie-se com este roteiro, que apresenta municípios incríveis como Tiradentes, São João del Rey e Lagoa Dourada. Neste passeio, você terá a oportunidade de degustar doces, rocamboles, queijos artesanais de renomadas queijarias e aprender sobre o processo de produção que respeita as tradições locais. A combinação de sabores e a rica cultura da cozinha mineira farão desta uma experiência memorável para os amantes da boa mesa.

Roteiro Turístico dos Vinhos: Este roteiro convida você a explorar as vinícolas de lindas cidades mineiras como Caldas, Andradas e Poços de Caldas. Desfrute de visitas guiadas, degustações de vinhos premiados e paisagens deslumbrantes. Este passeio é perfeito para os apreciadores de vinho e para aqueles que desejam descobrir a nova face da produção vinícola em Minas Gerais.

Aventure-se no passeio de Maria Fumaça em São João del Rei Foto: Divulgação/GOV MG

Roteiro Circuito das Águas: Explore atrações incríveis nos municípios de Caxambu, São Lourenço, Lambari, Baependi e região. Visite os Parques das Águas, mergulhe nas fontes termais e desfrute das belezas naturais, enquanto saboreia cafés premiados e deliciosos. Este roteiro é ideal para quem busca relaxamento e um contato mais próximo com a natureza.

Roteiro Cordilheira do Espinhaço: Aprecie a beleza natural da única cordilheira do Brasil, uma joia natural e cultural, que oferece um cenário espetacular de belezas naturais e uma rica herança histórica. Grão Mogol, Turmalina, Botumirim e todos os municípios da cordilheira te esperam de braços abertos. Este destino é um convite para os amantes de montanhas e trilhas, com paisagens impressionantes e uma rica biodiversidade. Aventure-se nas fascinantes cachoeiras, descubra a cultura local que preserva as tradições e a simplicidade da vida no campo. Neste roteiro, é importante conferir a acessibilidade das trilhas e passeios.

Roteiro do Velho Chico: Que tal uma viagem pelas margens do Rio São Francisco, passando por Januária, Itacarambi e o município de São Francisco? Conheça a história e a cultura das comunidades ribeirinhas, além de desfrutar de passeios de barco e atividades ao ar livre. Entre as joias escondidas na Cordilheira do Espinhaço, estão as Cavernas do Peruaçu, localizadas no norte de Minas Gerais, próximo a Montes Claros, a maior cidade do norte de Minas, com uma boa infraestrutura turística, a cidade funciona como porta de entrada para quem deseja explorar a Cordilheira do Espinhaço e as Cavernas do Peruaçu.

O Mercado Central, em Belo Horizonte, está recheado de delícias da cozinha mineira. Foto: Divulgação/Gov MG

O programa Voa Brasil

O Voa Brasil é um programa do governo federal que tem o objetivo de fazer com que brasileiros tenham acesso ao transporte aéreo. É uma espécie de inclusão social da aviação, que torna o preço das passagens mais acessível. O programa quer incentivar o público que normalmente não voa, ofertando bilhetes de até R$ 200 o trecho. Nessa fase inicial, o Voa Brasil é destinado para aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses e dá direito a dois bilhetes aéreos por ano.

Segundo a Secult, o programa Voa Brasil tem sido uma grande oportunidade para atrair turistas da melhor idade a Minas Gerais. Com atrações diversas e distâncias consideráveis entre suas cidades turísticas, o local se beneficia enormemente do aumento na conectividade proporcionada pelo programa. Isso permite que um número maior de pessoas, especialmente o público 60+, explore regiões como a Cordilheira do Espinhaço, as cidades históricas e os parques naturais, tudo com conforto e economia.