Esqui à noite é novidade no inverno de Bariloche, lotada de brasileiros

Passei a primeira semana de julho em Bariloche, e a mente teve dificuldade em entender que o país era o vizinho. Enquanto os olhos viam turistas de calça jeans na neve, Ciro Gomes passando pela recepção do hotel e Márcio França jantando em duas ocasiões no mesmo restaurante onde eu estava, os ouvidos seguiam reconhecendo os diferentes sotaques brasileiros. A velha Brasiloche está de volta neste inverno na Argentina. E tem novidade: esqui à noite, com jantar, cerveja artesanal e música ao vivo, dentro de um domo no meio do gelo.

Winter Night: esqui noturno em Bariloche - Fotos: Nathalia Molina @ComoViaja

A experiência noturna em Winter Park foi uma das que mais gostei entre todas as que tive na neve argentina - não, eu não sei esquiar, só me divirto tentando deslizar sem cair. Começa com a chance de esquiar ou fazer caminhada com raquete. Para quem já sabe se virar com o esqui, o parque de neve dispõe de pistas com baixo grau de dificuldade, indicadas para quem quer aprender ou praticar a atividade; aulas são pagas à parte. Depois, um domo quentinho espera os participantes para um jantar (entrada, prato principal e sobremesa), bebidas (incluindo a cerveja artesanal da região) e música ao vivo.

"Há grande potencial de vendas, principalmente entre os clientes que buscam uma experiência diferente e exclusiva. A procura está alta, e o valor é de 10 vezes de R$ 95 por pessoa", diz Paula Rorato, diretora de Produtos Internacionais da CVC Corp nesta Entrevista de Domingo. No Brasil, a CVC tem exclusividade na venda do passeio. É algo para poucos participantes, até pela logística envolvida para armar tudo no meio da neve e fora do horário de funcionamento do parque, o que eleva o preço da atividade, comparada às mais conhecidas no destino.

Domo no fim da pista de esqui de Winter Park, centro de esportes de Bariloche

Lá dentro, temperatura climatizada, show ao vivo e jantar com cerveja artesanal

Bariloche repleta de brasileiros novamente

Que as viagens foram de vez retomadas em toda parte do mundo, basta acompanhar o noticiário ou frequentar aeroportos para saber, mas no inverno de 2023 há um incentivo a mais levando até Bariloche: o real está supervalorizado em relação à moeda vizinha. Com isso, hotéis, atrações, lojas, chocolaterias e restaurantes de Bariloche estão lotados de brasileiros.

Como o destino é o principal de neve vendido pela CVC, no meio de julho, a maior operadora brasileira já não dispõe mais de lugares em voos fretados para lá neste mês. "Por isso consideramos um sucesso de vendas, o que nos dá expectativas ainda melhores para 2024", afirma a diretora de Produtos Internacionais da CVC Corp. "Os bloqueios praticamente já se esgotaram também. No entanto, vale reforçar que vendemos o pacote completo para qualquer data, já que trabalhamos, durante o ano inteiro, com todas as companhias aéreas que voam para o destino. Portanto, sempre temos disponibilidade de pacotes com todos os serviços que o cliente quiser incluir em sua viagem."

Aula de esqui em Cerro Catedral, maior estação da América do Sul

Em 2023, começou a nevar de verdade só agora em julho, um pouco atrasado, segundo me contaram os locais. Isso deve fazer com que a temporada se estenda até meados de setembro, quando as montanhas podem seguir nevadas, mas normalmente já é mais agradável experimentar alguns passeios por terra e de barco. Por exemplo, o cruzeiro com paradas no Bosque de Arrayanes e na Ilha Vitória e o tour pela estrada dos Sete Lagos entre Villa La Angostura e San Martín de Los Andes. Mas, claro, é uma expectativa que depende muito das condições meteorológicas, a cada ano mais difíceis de prever, devido às mudanças climáticas do planeta.

Um dos sete lagos entre Villa La Angostura e San Martín de Los Andes

Pude experimentar os principais passeios em Bariloche durante a semana em que passei lá, junto com um grupo de jornalistas brasileiros convidados pela CVC. O roteiro contou com o apoio da Emprotur Bariloche (responsável pela divulgação do destino), da Tip Group (empresa de turismo receptivo que cuidou da logística local, com o acompanhamento dos prestativos Cecilia, guia de português fluente, e Joel, motorista), do Hotel Panamericano Bariloche (onde ficamos hospedados), de Cerro Catedral (principal estação de Bariloche, na qual tivemos uma aula de esqui) e da Universal Assistance (companhia que forneceu a cobertura de seguro-viagem).

A seguir leia a entrevista com Paula Rorato, diretora de Produtos Internacionais da CVC Corp:

Paula Rorato, diretora de Produtos Internacionais da CVC Corp - Foto: Divulgação

A novidade desta temporada de inverno é o Winter Night. Como estão o interesse e as vendas? Quanto o viajante paga por essa experiência? O Winter Night é um passeio exclusivo CVC, em que os clientes podem desfrutar da experiência de esquiar nas pistas iluminadas ou caminhar pela floresta com raquetes de neve. Após as atividades, os clientes são convidados para entrar em um domo entre a floresta e as pistas de esqui. Nessa grande cúpula climatizada, eles podem apreciar um espetáculo de música ao vivo. Como complemento, desfrutam de um bar de bebidas, jantar e os clássicos chocolates da Patagônia. Há grande potencial de vendas, principalmente entre os clientes que buscam uma experiência diferente e exclusiva. A procura está alta, e o valor é de 10 vezes de R$ 95 por pessoa.

O inverno de 2023 marca a volta dos brasileiros de fato a Bariloche? Os números já atingiram os do inverno de 2019? Com certeza. Esse ano é muito importante para o turismo, marcando a retomada efetiva do setor pós-pandemia e traz um cenário muito positivo, especialmente para destinos queridos pelos brasileiros, como é o caso de Bariloche. Estamos muito próximos do número de passageiros embarcados em 2019 e com um crescimento representativo de 25% em relação ao ano passado, o que mostra que temos aumentado de forma consistente essa demanda para o principal destino de inverno dos brasileiros. Bariloche não é conhecida por Brasiloche à toa, acabou se tornando o destino de neve queridinho dos brasileiros, e hoje é o principal destino de neve da CVC. A cada temporada, temos mais passageiros buscando o destino. Nossa equipe do receptivo local presta total assistência aos passageiros, desde sua chegada e durante toda a viagem. Entre outros fatores que favorecem o destino está o câmbio, que torna possível a realização de mais atividades e a vivência de mais experiências. Também vale reforçar que Bariloche é um destino para todo perfil de cliente: casal, amigos, família, até mesmo viagem solo. No portfólio da CVC, há opções de hotelaria desde categoria três-estrelas até luxo. Quando falamos em passeios de inverno, temos do panorâmico pela cidade, apelidado de Circuito Chico, até uma experiência completa na neve, com aulas de esqui no Cerro Catedral, por exemplo. O complexo Piedras Blancas, com suas pistas para prática de esquibunda, é diversão garantida para as crianças. Para quem gosta de uma experiência diferente e um pouco mais exclusiva, os passeios Noite Nórdica, em que é possível dirigir uma moto de neve, e Extremo Encantado, no meio dos bosques nevados, proporcionam momentos incríveis, além do Winter Night, nosso lançamento para essa temporada.

Quantos lugares ainda restam nos fretamentos da CVC para Bariloche? Quando é o embarque do último fretamento? O último sai no dia 23 de julho e retorna no dia 30. Já não temos mais disponibilidade nos fretes, por isso consideramos um sucesso de vendas, o que nos dá expectativas ainda melhores para 2024.

E quantos restam dos 1.000 lugares de bloqueio nos voos da Aerolíneas Argentinas entre Guarulhos e Bariloche, com parada em Buenos Aires? Os bloqueios praticamente já se esgotaram também. No entanto, vale reforçar que, na CVC, vendemos o pacote completo para qualquer data, já que trabalhamos, durante o ano inteiro, com todas as companhias aéreas que voam para o destino, bem como seguimos com nossa parceria com a rede hoteleira local e também com nossos serviços de receptivo em português. Portanto, mesmo com nossos assentos exclusivos de fretes e bloqueios já esgotados para essa temporada de inverno, sempre temos disponibilidade de pacotes com os serviços que o cliente quiser incluir em sua viagem.

