Bariloche: Cerro Catedral renovado e voo direto de SP durante o ano todo

Principal centro de esqui de Bariloche, Cerro Catedral foi renovado para o inverno de 2022. Quem planeja fazer turismo na neve da Argentina conta com voos diários a partir de São Paulo a partir de julho, sendo quatro sem escalas. No restante do ano, a ligação direta continua uma vez por semana. O brasileiro ainda não pensa no destino argentino durante o verão - 70% vão para lá em julho e agosto -, mas Bariloche pretende nos seduzir com a gastronomia patagônica e o turismo de aventura.

Cerro Catedral tem novas pistas de esqui - Foto: Julián Lausi

Para quem vai a Bariloche no inverno de 2023, tem novidade na montanha. Desde o ano passado, Cerro Catedral vem recebendo US$ 22 milhões em investimentos, para abrir novas pistas de esqui e renovar os meios de elevação. Na temporada de neve, haverá um novo teleférico para seis pessoas. A estação na Argentina ganhou ainda canhões de neve. O objetivo é garantir um mínimo de três meses de operação, sem depender do clima, que infelizmente anda instável no planeta.

Em relação aos voos de São Paulo para Bariloche, a Aerolíneas Argentinas ligará diariamente os dois destinos até 19 de setembro. Haverá quatro frequências semanais diretas a partir de julho, partindo do Aeroporto de Guarulhos na segunda, na quinta, na sexta e no domingo. Os outros três dias da semana terão escala no Aeroparque, aeroporto dentro da cidade de Buenos Aires.

No restante do ano, a ligação direta se manterá uma vez por semana, com partida de Guarulhos na quarta e retorno de Bariloche na segunda. "O voo regular nos abre uma janela estratégica, e o contexto econômico favorece o Brasil porque a Argentina está muito barata", disse Diego Piquin, diretor executivo do Ente Mixto de Promoción Turística (Emprotur) de Bariloche, durante um bate-papo na WTM Latin America, encontro de turismo realizado em abril em São Paulo.

Gastronomia e aventura: motivos para ir no verão

Nossa neve é Bariloche. "É compreensível porque é algo que não há no Brasil. Para nós, é um prazer. Bariloche está muito acostumada a receber o brasileiro, fala um portunhol, aceita reais. Há uma ligação emocional entre o destino e o turista brasileiro", afirmou o diretor executivo do Emprotur.

Então como convencer esse mesmo viajante de que o destino vale a pena também no verão? "A intenção é trabalhar a gastronomia como um eixo transversal ao longo do todo o ano, não importa a temporada. A cozinha patagônica é única e cresceu muito nos últimos seis, sete anos. Bariloche tem uma oferta diversificada para diferentes níveis socioeconômicos", ressaltou.

Kite-surfe na província de Río Negro, onde fica Bariloche - Foto: Carlos Sanimon

A paisagem convidativa para esportes na natureza é outro trunfo do destino para Bariloche cativar os brasileiros durante o verão. "Bariloche é a capital do turismo de aventura na Argentina", disse Diego. Práticas com caiaques, stand-up paddle, mountain-bike e kite-surfe são algumas das atividades disponíveis na região, além de cavalgada e navegação em veleiros.

Voo para a Argentina em promoção

Em geral, nas promoções as companhias aéreas oferecem poucos lugares ou fazem a oferta para voos por períodos curtos. "Enquanto tiver lugar na classe econômica, até 48 horas antes do voo, há disponibilidade. Isso para embarques até 30 de junho. Um período longo, um preço bastante atrativo e sem cortar benefício nenhum", me disse Ivan Blanco Cadahia, gerente comercial da Aerolíneas Argentinas, durante a feira em São Paulo. Segundo ele, ida e volta de São Paulo a Buenos Aires custa a partir de US$210, incluindo uma bagagem de até 23 kg despachada. A intenção da companhia é alavancar as vendas agora para manter o destino em alta no restante do ano.

A companhia mantém uma ponte aérea SP-Buenos Aires com a Gol, para facilitar o embarque no dia da viagem, adiantando o voo de quem chega antes ao aeroporto e encontrar vaga no avião para embarcar antes do horário previsto no bilhete.

Rota do Vinho na província de Río Negro

A famosa San Carlos de Bariloche se localiza em Río Negro, na Cordilheira dos Andes. A região de vale dessa mesma província tem um roteiro indicado para quem gosta de vinho. Os visitantes podem aproveitar degustações e almoços em vinícolas. Nas celebrações, se destaca a festa da vindima na cidade de Villa Regina; no fim de março de 2023, chegou à 43ª edição.

