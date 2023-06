Na Jamaica, um resort de praias calmas perto de Montego Bay

Resort all inclusive na Jamaica, entre Montego Bay e Negril. Localizado na costa norte da ilha, com opções de passeios pelo litoral ou até parques de esportes na natureza, o Grand Palladium Jamaica Resort & Spa oferece aos hóspedes praia particular e restaurantes de vários tipos de cozinha. Estive por lá num roteiro entre Montego Bay e Negril, para conferir o que fazer no país de Bob Marley e Usain Bolt.

Praia particular no Grand Palladium Jamaica Resort & Spa - Fotos: Nathalia Molina @ComoViaja

Inaugurada em 2008, a estrutura acabou de passar por uma reforma. "Foi realizado um investimento de mais de US$ 27 milhões, com o qual se renovou também o Kids Club, um dos restaurantes e o lobby", afirmou Agueda Iglesias, diretora de Marketing do Grupo Palladium para a América Latina. O vizinho Grand Palladium Lady Hamilton foi renovado em 2017. A dupla faz parte do mesmo complexo, no qual os hóspedes podem usar as áreas comuns um do outro.

Atualmente há dez categorias de quartos. "Na grande reforma das 537 habitações do Grand Palladium Jamaica Resort & Spa, se destacam duas novas categorias em 48 suítes com vista para o mar: 40 Superior Junior Suite Private Pool Ocean View e 8 Superior Suite Private Pool Oceanfront View. Rodeadas de vegetação, essas suítes são do tipo pé na areia com piscina e varanda privativas", disse Agueda.

Quarto para até quatro pessoas

A não ser que a ideia seja contar com mordomia e privacidade total, as suítes mais simples do resort possuem um tamanho suficiente para acomodar bem até quatro pessoas. Com áreas a partir de 52 m², incluem uma saleta e uma varandinha.

Caminhos de pedestres cobertos fazem a ligação das áreas comuns até os blocos de apartamentos. Quem preferir pode telefonar para a recepção e pedir um carrinho para se deslocar até trechos mais distantes da propriedade.

A estrutura do Grand Palladium Jamaica inclui diversas piscinas, praias particulares e quadras esportivas. Há ainda um spa com um circuito quente-frio de duchas e piscinas e tratamentos realizados com cosméticos feitos de canabidiol.

Piscina diante do mar perto de Montego Bay

Produtos com canabidiol usados no spa

Os restaurantes incluem culinária jamaicana, oriental, italiana, mexicana e indiana, entre outras. À noite, o entretenimento prepara festas temáticas e shows como um tributo a Bob Marley.

Indiano, entre os restaurantes

Tributo a Bob Marley no hotel

A programação e a oferta de lazer do hotel garantem dias de diversão e relaxamento para famílias, casais ou grupos de amigos. Mas passeios para clubes de praia, restaurantes, cachoeiras e parques de esportes de aventura ainda podem ser acertados com o hotel ou um agente de viagem, para complementar a viagem ao país.

"A Jamaica é um destino calmo, uma ilha onde se vive o verão o ano inteiro, além de não ter sargaço nas suas praias. É um lugar muito agradável para se visitar em qualquer mês", destacou a diretora de Marketing do Grupo Palladium para a América Latina. "As conexões via Panamá com a Copa Airlines são muito boas, com um voo de duas horas até Montego Bay. O hub de Panamá tem muitas conexões com o Brasil."

Com público predominantemente americano, o resort vem mantendo a ocupação média acima de 80% ao longo da pandemia. Sobre treinamentos dos funcionários, Agueda acrescentou: "Realizamos capacitações frequentemente, dentro do guarda-chuva do Palladium Way, um programa de capacitação realizado em todos os hotéis da companhia. Além disso, o Palladium Hotel Group recebeu mais uma vez a certificação de Empresa Top Employer".

Mar calmo para crianças pequenas

No restante do mundo

Outros empreendimentos da rede passam por reforma ou estão com ela nos planos, caso do Grand Palladium Bávaro, em Punta Cana, com obras previstas para 2024. "Neste momento, estamos remodelando completamente o Grand Palladium Kantenah Resort & Spa (na mexicana Riviera Maya. Reabriremos o hotel em dezembro com habitações renovadas, além do Family Selection, um produto premium para famílias", contou Agueda.

O grupo espanhol opera 40 hotéis de nove marcas: Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Bless Collection Hotels, TRS Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, Only You Hotels, Hard Rock Hotels (só as unidades em Ibiza, Tenerife e Marbella) e 45 Times Square Hotel. Além da Jamaica, da República Dominicana, do México e do Brasil, onde mantém um resort all-inclusive na baiana Imbassaí, a rede atua na Espanha, nos Estados Unidos e na Itália.

Resort na Jamaica e outros com desconto de até 60%

Descontos chegam a 60% para viagens até 2024

O Palladium Hotel Group faz uma promoção até amanhã, 12 de junho, nas diárias de seus resorts. Os preços estão até 60% menores em hotéis localizados na Jamaica, em Punta Cana (República Dominicana) e no México. A redução é maior conforme a data da viagem (que pode ser feita até dezembro de 2024) e a antecedência da compra. O Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa, na Bahia, também foi incluído na oferta. Distante em torno de 1 hora do aeroporto de Salvador, o all-inclusive conta com praia, piscinas, spa e várias opções de restaurantes.

Em Imbassaí, escolinha do Real Madri em julho

E tem escolinha do Real Madri no baiano Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa. Do dia 10 ao 21 de julho, meninos e meninas com idades entre 6 e 14 anos serão treinados por profissionais do clube espanhol. Mistas, as Clínicas de Futebol estão restritas a hóspedes, duram cinco dias e custam R$ 2.652 por participante. O programa junta o prazer das férias com a prática do esporte, desenvolvendo na garotada táticas de resolução de problemas, liderança, trabalho em equipe. A cada ano a Fundação Real Madrid organiza programas para cerca de 60.000 crianças.

Nova categoria de hospedagem no resort na Bahia

Durante a pandemia, o resort all-inclusive do grupo no Brasil passou por trabalhos de manutenção, disse Agueda. "Em julho de 2022, lançamos The Signature Level, um serviço para levar o all-inclusive um passo além. Os hóspedes nesta categoria podem desfrutar de benefícios exclusivos, como piscina exclusiva, cafeteria com cafés e snacks a partir das 11 horas, bar na praia com serviço de bebidas premium, acesso ao spa do hotel, serviço de mordomo e muitos mais para quem procura exclusividade e detalhes na sua estada no hotel", afirmou a executiva.

QUEM FAZ

Nathalia Molina viaja desde os 5 anos, adora café da manhã e aprecia um bom serviço no turismo. Essencialmente urbana, também tem seus dias de paisagem natural. É jornalista de viagem há 20 anos e ganhou 4 vezes o prêmio da Comissão Europeia de Turismo. Em 2011, criou o Como Viaja: acompanhe no Instagram @ComoViaja e em comoviaja.com.br