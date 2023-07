Hotelaria e cinema sempre estiveram relacionados de certa maneira. E muitas suítes se converteram em história ao longo das décadas graças a seus hóspedes mais ilustres. Não seria diferente na capital espanhola; afinal, é possível passar alguns dias como Ava Gardner no InterContinental Madrid. A atriz foi uma das hóspedes mais celebradas deste icônico hotel espanhol.

Com exatas 302 acomodações hoje, o InterContinental Madrid foi o primeiro hotel de rede internacional de toda a Europa (naquela época um Hilton). Erguida no antigo palacete da família da Duquesa de Alba - o lobby e o restaurante do hotel ainda guardam toda a pompa da arquitetura daqueles tempos, com a estrutura do edifício original plenamente preservada -, a propriedade foi inaugurada na década de 1950 com uma das maiores festas que Madri já viu.

InterContinental Madrid. Foto: Mari Campos

Ao longo dos anos, recebeu diversas celebridades, intelectuais, diplomatas e chefes de Estado (uma lenda local diz que haveria um túnel subterrâneo ligando diretamente o hotel à Embaixada Americana, situada no lado oposto do Paseo de la Castellana). Mas aparentemente nenhum hóspede marcou tanto a história do hotel (que celebra 70 anos neste 2023) como certa atriz.

O InterContinental Madrid serviu de residência para Ava Gardner por muito tempo. Não apenas testemunhou as altas festas que a atriz dava para seus amigos (que incluíam frequentemente a presença de diversas outras celebridades hollywoodianas) como também serviu de cenário para seu tórrido romance com o toureiro espanhol Luis Miguel Dominguín - e para seu divórcio de Frank Sinatra.

InterContinental Madrid. Foto: Mari Campos

A Suíte Ava Gardner do InterContinental Madrid

Apaixonada por Madri, ao longo de quatorze anos Ava alternou seu endereço com outras três residências da cidade, além de sua amada Suite 716 do InterContinental. As festas que a atriz ofereceu em sua suíte até hoje são assunto entre funcionários - assim como seus cães corgi, que passeavam diariamente separados um do outro.

Sua acomodação de sempre, a Suíte 716,é hoje a "Suite Ava Gardner", uma das mais icônicas da hotelaria da cidade - e está disponível para reservas individuais durante todo o ano.

Com décor muito clássico, quase rococó, a enorme suíte conta com quarto, banheiro, living, área de trabalho, sala de refeições, lavabo, cozinha e uma imensa varanda mobiliada com vista para o Paseo de la Castellana. O glamour da Hollywood daquele tempo foi preservado, do elegante piso em mármore à cama king size com dossel imperial e banheiro com jacuzzi - decorados com objetos refinados e, é claro, diferentes fotos da atriz.

InterContinental Madrid. Foto: Mari Campos

Os hóspedes da Suíte Ava Gardner são recebidos com cava e jamón ibérico e têm acesso ao luxuoso "executive lounge" do hotel, que conta, entre outros benefícios, com serviço caprichado de café da manhã, chá da tarde e happy hour incluídos todos os dias. O InterContinental Madrid serve também o mais farto e famoso brunch da capital espanhola todos os domingos a partir das 13h.

Além de Ava Gardner, Frank Sinatra, Zsa Zsa Gábor, Sofía Loren, Gina Lollobrígida, Gary Cooper, Charlton Heston e Liz Taylor foram outros hóspedes hollywoodianos frequentes do hotel no século passado.

