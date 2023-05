Como boa fã de (bons) cruzeiros, sempre acompanho com entusiamo as novidades do setor e a chegada de novas embarcações aos "sete mares". A disputa pelo "maior navio do mundo" nunca me interessa; ao contrário: meus olhos sempre se voltam para os navios menores, mais focados em experiências, gastronomia, bom serviço, segurança e conforto.

E é exatamente por isso que estou navegando pelo Mediterrâneo essa semana: a Oceania Cruises inaugura o mais premium de seus navios, o belo Oceania Vista - que pode transportar até 1.200 hóspedes e possui 100% cabines com varanda - e tive a honra de ser convidada para acompanhar esse lançamento de pertinho, em primeira mão.

O Oceania Vista chega ao Mediterrâneo inaugurando uma nova classe de navios na armadora, mais elegante e espaçosa, e trazendo muito mais sofisticação e opções em experiências e gastronomia para os viajantes a bordo.

Oceania Vista. Foto: Mari Campos

Oceania VISTA: o primeiro da nova classe Allura

A viagem inaugural e o batismo do novo navio acontecem em viagem pelo Mediterrâneo apenas para convidados desde 6/5, partindo de Roma e com escalas em destinos da Itália, da França e também Malta. A Oceania Cruises batizou seu novo navio Vista na última segunda-feira, 8 de maio, em cerimônia formal no porto de Valletta, Malta, com direito a performances teatrais, pocket show de Harry Connick Jr e presença da madrinha Giada de Laurentis,celebrada chef ítalo-americana que já foi premiada também com o Emmy.

O Oceania Vista é o primeiro navio da nova classe Allura da armadora - e o primeiro lançamento da Oceania em mais de uma década. Maior que os demais navios da frota mas com capacidade ligeiramente reduzida de passageiros em relação às demais embarcações da companhia, o Oceania Vista marca os 20 anos de fundação da armadora e marca sua entrada em um novo nicho de cruzeiros, com uma elegante embarcação muito mais próxima dos cruzeiros de luxo que dos cruzeiros premium. "Estamos abrindo caminho para um futuro empolgante", disse Frank A. Del Rio, presidente da Oceania Cruises, durante o evento oficial de batismo do navio.

O design propositalmente atemporal criou cabines - todas com varanda confortavelmente mobiliada - muito mais naturalmente iluminadas, aconchegantes e elegantes, com mobiliário bem pensado, extremamente funcional e charmoso. As ultra confortáveis camas merecem destaque, sempre com lençóis de mil fios.

As cabines padrão são bastante mais espaçosas, incluindo grandes banheiros com enormes box, uma raridade fora do mercado de cruzeiros de alto luxo. De olho nos solo travelers, o navio também traz novas cabines individuais no nível Concierge, cujas cabines têm benefícios extras como serviços cortesia de lavanderia, uso ilimitado das instalações do spa, lounge exclusivo etc.

Oceania Vista. Foto: Mari Campos

Foco no conforto e na gastronomia

Com proporção (inédita no nicho) de dois tripulantes para cada três hóspedes e um chef para cada dez hóspedes, o Oceania Vista oferece, dentre tantos outros espaços, piscina com amplo deck externo, área molhada e duas jacuzzis; oito bares, lounges e áreas de entretenimento; o maior culinary center dos mares e um belo Aquamar Spa + Vitality Center (com terraço exclusivo com mais duas jacuzzis, além de saunas, academia, salão de beleza, lounges e salas de tratamento).

Famosa por carregar a chancela The Finest Cuisine at Sea® (algo como "a mais refinada cozinha dos mares"), a Oceania traz no Vista nada menos que onze opções gastronômicas diferentes, incluindo três novidades para a armadora:o simplesmente delicioso Aquamar Kitchen, que oferece pratos e bebidas "healthy" que não perdem em nada em sabor; a padaria The Bakery at Baristas, que serve diariamente doces como eclairs, beignets e outras delícias; e o restaurante Ember, inspirado em pratos norte-americanos. Todos os restaurantes estão incluídos na tarifa do navio, sem qualquer cobrança extra ou taxa de reserva para a parte de alimentação.

O Oceania Vista traz também todo um novo approach em mixologia: o The Casino Mixology Bar, novo conceito focado em coquetéis mais elaborados, incluindo vários exclusivos, criados pela própria equipe de mixologistas do navio. Dos bares a bordo, valem destaque o Martinis e o (excelente) Founders Bar - este último com disputados e deliciosos coquetéis de autor. As bebidas não estão incluídas (ainda, porque isso deve mudar a partir de julho próximo) nas tarifas padrão do navio, mas há distintos pacotes de bebidas à venda.

O novo navio chega também muito mais sustentável, com abolição de plásticos de uso único, navios mais eficientes, carpetes de lã natural e plano de metas (ainda que buscando emissões neutras apenas em 2050). Bebidas, internet, spa e excursões em terra por enquanto são cobrados à parte.

Oceania Vista. Foto: Mari Campos

A temporada de verão 2023 do Vista no Mediterrâneo já está com as cabines esgotadas; mas o novo navio seguirá também para Canadá, México, Miami e Caribe a partir de setembro. No ano que vem, incluirá também em seus itinerários outros destinos dos mares Egeu e Adriático, incluindo Turquia, Grécia e Terra Santa. Mais detalhes e informações no site da Oceania Cruises.

Mais detalhes desta viagem inaugural apenas para convidados pelo Mediterrâneo podem ser vistos diariamente também no meu instagram @maricampos.

