O mercado de cruzeiros está bem aquecido. Como comentei em coluna anterior, contrariando as previsões do mercado feitas no começo da pandemia, o setor não para de crescer: são mais de vinte novas embarcações previstas para 2023, com um "orderbook" de mais de US$10 bilhões no total só para esse ano. Anda tão aquecido que até redes hoteleiras estão buscando uma fatia desse mercado. E uma nova tendência importante vem se consolidando em diferentes nichos do setor: os cruzeiros mais longos andam fazendo mais sucesso.

Cruzeiros mais longos não são novidade no mercado. Eu mesma, grande entusiasta das viagens em navios de pequeno porte há muito tempo, sempre procurei escolher roteiros com mais de 10 dias de duração, fiz algumas deliciosas travessias oceânicas de muitos dias e dar a volta ao mundo em um pequeno navio está na minha "bucket list".Mas é inegável o quanto este tipo de viagem está se popularizando mais rapidamente nos últimos anos.

Desde a retomada real das viagens marítimas no ano passado, diferentes levantamentos do setor mostram que cada vez mais viajantes estão procurando cruzeiros com maior duração. Por isso mesmo, cada vez mais armadoras estão oferecendo mais opções de itinerários que vão de duas semanas a até alguns meses de viagem (caso dos cada vez mais ofertados cruzeiros de volta ao mundo).

Os cruzeiros mais longos estão fazendo mais sucesso. Foto: Mari Campos

Tendência em crescimento em diferentes nichos

Muitas armadoras de luxo começaram a ver também, de 2021 para cá, uma maior frequência de passageiros comprando dois ou três itinerários em sequência, criando, assim, seu próprio cruzeiro mais longo em um mesmo navio. Segundo consultores e agentes de viagem, esse tipo de compra combinada tem acontecido mais frequentemente em viagens pelo Mediterrâneo e Europa em geral.

À exceção das mandatórias travessias oceânicas para reposicionamento de navios, as viagens marítimas mais longas eram antes restritas a armadoras de cruzeiros de luxo, geralmente operadas em embarcações de pequeno porte, para poucas centenas de viajantes. Agora, os cruzeiros mais longos andam fazendo mais sucesso também em algumas armadoras mais populares e econômicas, que estão criando itinerários mais extensos para alguns de seus grandes navios para milhares de passageiros.

Algumas dessas armadoras passaram a oferecer a partir deste ano 25% mais opções de cruzeiros com pelo menos 25 dias de duração e 117% mais viagens de 50 ou mais dias no total. E os "cruzeiros de volta ao mundo", oferecidos pelas armadoras de luxo e ultra luxo e cuja duração geralmente é de 4 meses de viagem (e pode chegar a 6 em algumas companhias!), também são oferecidos com maior variedade a cada ano. E não é raro esgotarem rapidamente, como acontece todos os anos com os cruzeiros do gênero oferecidos pela Regent Seven Seas Cruises.

Com a oferta cada vez maior de cruzeiros marítimos mais longos, com itinerários mais criativos e embarcações cada vez mais sedutoras, o que não faltam são opções para quem quiser apostar numa longa viagem em navio (ou iate), conhecendo diferentes destinos do mundo sem o stress de check ins e check outs ou burocracias em voos e aeroportos.

Nos cruzeiros de luxo, somamos a isso serviço de primeira, alta gastronomia e mais uma série de inclusões nas tarifas básicas (dependendo da armadora), de passeios em todos os portos a wifi e serviço de mordomo. E com um adendo importante: quanto mais longo o cruzeiro, melhor a relação custoXbenefício diária da viagem. Uma tendência para ficar de olho.

