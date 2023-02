Cinco marcas portuguesas que merecem a sua atenção

Em Portugal, a gente tem uma cultura meio estranha de acreditar que tudo o que vem de fora é melhor do que aquilo que a gente produz. Geralmente, esperamos que um jornal estrangeiro (ou um influencer, nos tempos que correm) faça publicidade para um produto made in Portugal para lhe darmos atenção. Mas a verdade é que já estamos, em muitas áreas, a concorrer com os melhores do mundo- Aliás, muitas das nossas fábricas produzem para marcas super conceituadas mundialmente, sem que os consumidores façam ideia de que tudo sai de Portugal - é o caso da Zadig&Voltaire ou da LOEWE, só para dar alguns exemplos.

Daí que decidi escolher cinco marcas que acho que você devia conhecer, se é que ainda não conhece, - e que refletem bem a qualidade do que se faz no nosso País em diversos setores.

Ah, e todas elas enviam para o Brasil! Que é algo importante!

Bênamor

É uma marca de cosmética que remonta ao século passado, e que era uma das favoritas da rainha D. Amélia. Na Bênamor, os cremes de rosto e de mãos são reis e senhores e ainda são produzidos numa fábrica perto de Lisboa, e embalados por experientes mãos de funcionários que há décadas trabalham para a empresa. Depois de alguns anos em declínio, a marca renasceu pelas mãos de Filipe Serzedelo e Pierre Stark que, para além de internacionalizarem a marca, aumentaram o portefólio de produtos e a colocaram num segmento mais elevado. Hoje pode encontrá-la à venda em lugares tão exclusivos quanto as Galerias Lafayette, em Paris, mas continua a cheirar a Portugal.

Abyss e Habidecor

É considerada uma das melhores marcas de têxteis do mundo - foi o The Guardian que disse! - e vende para lugares tão exigentes quanto o Palácio de Buckhigham, a Casa Branca ou Cristiano Ronaldo (essa informação fui eu que recolhi junto dos proprietários da empresa, mesmo). Pertence a uma família do Norte do País, que se especializou em têxteis, já produz vinho e tem um restaurante de fine dining que vale a pena conhecer na sua próxima visita a Portugal. Mas se quer uma toalha de banho da qual nunca mais se vai esquecer - e que vai durar uma vida inteira - é aqui que pode encontrar a sua. Com um serviço ao cliente de luxo, é possível personalizar qualquer peça (desde bordados a combinações de cores até ao tamanho que pretende). A fábrica da Abyss&Habidecor, em Viseu, tem um dos maiores e mais caros teares da Europa e só se usa matéria-prima da mais elevada qualidade.

Ignae

Está a revolucionar a indústria cosmética com os seus produtos baseados em biotecnologia de ponta, desenvolvida nos Açores com produtos de origem vulcânica. Máscaras de argila, hidratantes de rosto, séruns...A IGNAE nasceu há quase 10 anos mas recentemente recebeu um investimento importante que lhe permitiu fazer nova aposta em investigação e desenvolvimento e tem criado produtos com baixíssimo impacto no planeta e resultados estrondosos na pele. Também já foi considerada por vários especialistas como uma das melhores marcas de cosméticos do mundo!

Pato Rico

É uma marca pouco conhecida do grande público - o seu best seller são os blusões de penas Duffy, que marcaram toda uma geração nos anos 1980/90, e que recentemente foram relançados pela empresa - mas produz, nas suas fábricas em Lisboa, para muitas marcas de luxo de roupas de cama. E fornece um montão de hotéis de 5 estrelas. Se quer um bom edredão de penas, umas incríveis almofadas ou um sobre colchão tipo hotel, é aqui que vai encontrar. As penas de pato são todas tratadas na fábrica da Pato Rico, e os produtos têm acabamento manual. Vale muito a pena experimentar!

Morgado do Quintão

Portugal está a produzir uma imensidão de vinhos, como todo o mundo sabe. Mas há projetos que refletem melhor a história do País do que outros. Esse, que é relativamente recente, é um deles. São vinhos feitos no Algarve, apenas com tipos de uvas da região - muitas delas muito antigas - e por pessoas que querem muito preservar o património do sul de Portugal. Os vinhos são muito diferentes daqueles a que estamos habituados a tomar do Alentejo ou do Douro, e são uma bonita imagem de um Portugal que também é nosso. Se nunca experimentou, aproveite!