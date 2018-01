Acidente entre 4 carros mata 6 pessoas em Porangaba No fim da noite de sexta-feira, por volta das 23h10, seis pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente envolvendo quatro veículos na Rodovia Camilo Príncipe de Moraes (SP-141), em Porangaba, no interior paulista. Quatro dos mortos, com idades entre 17 e 21 anos, viajavam em um carro, modelo Golf, que cruzava a estrada e foi atingido por uma van. Na sequência, outros dois carros também bateram e um deles colidiu com a van.