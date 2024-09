Como é a ‘Rota do Medo’ até Fernando de Noronha, que tem histórico de naufrágios?

O Bahia, que levava mais de 200 pessoas, inclusive o 15º Batalhão do Exército que desembarcaria no Rio, então capital imperial, afundou em 10 minutos, segundo o pesquisador de naufrágios Maurício Carvalho. Mais de 100 pessoas morreram no que até agora é considerado um dos grandes acidentes marítimos brasileiros.

Os naufrágios estão ligados à descoberta da ilha. Há relatos de que a caravela de Américo Vespúcio, o renomado explorador italiano, naufragou em Noronha em 1503. Mergulhadores e arqueólogos subaquáticos descobriram destroços de navios antigos nas proximidades da ilha e muitos datam do século 16, coincidindo com as expedições de Vespúcio.

Conforme Maurício Carvalho, outra região com alto risco de naufrágios no Brasil é a do Parque Estadual Marinho do Parcel de Manuel Lins, a 160 km da costa do Maranhão.