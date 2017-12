Acusado de matar ex-noiva é preso no Rio A 4ª Vara Criminal de São Gonçalo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) decretou a prisão preventiva de Leonardo Carvalho Oliveira, de 25 anos, acusado da morte da ex-noiva, Nívia de Almeida, de 24, na madrugada do ano-novo. Na decisão também foi autorizada a quebra do sigilo telefônico de Oliveira.