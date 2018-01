Apesar de cessar-fogo estendido, combates atingem o leste da Ucrânia

BY THOMAS GROVE, REUTERS

A União Europeia disse que poderá impor mais sanções contra Moscou, além do congelamento de bens e proibição de emissão de vistos, ao menos que os rebeldes pró-Rússia ajam para encerrar a crise no leste do país até segunda-feira.

O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, sob pressão do Ocidente para manter o cessar-fogo durante as conversações com os rebeldes, enfrenta crescente oposição ao cessar-fogo, que alguns ucranianos dizem estar apenas dando tempo para os rebeldes se reagruparem e armarem.

A Guarda Nacional da Ucrânia disse que os rebeldes tinham usado tanques e morteiros em ataque contra um posto de controle perto do reduto separatista da Slaviansk, a cerca de 100 km (60 milhas) da fronteira com a Rússia.

"Não houve baixas entre os militares de lá", disse o comunicado. Um porta-voz da operação disse ao Canal 5 que cinco soldados foram mortos nos últimos dias pela violência rebelde em violação da trégua.