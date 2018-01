Argentino é preso com 40kg de cocaína no carro

Eles não tiveram os nomes revelados. Com o brasileiro, que é morador do Complexo do Alemão (na zona norte), que possui uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), foi encontrada um pistola importada calibre 40 com mais de 50 munições em quatro carregadores.

A negociação era realizada na Rodovia Presidente Dutra, na altura da cidade de Queimados, na Baixada Fluminense. No início da noite de sábado, o carro argentino foi visto enquanto o motorista estacionava em um posto de gasolina em Queimados. Algumas horas depois um segundo veículo, com placa de Nilópolis, também na Baixada Fluminense, chegou ao local. Os ocupantes se comunicaram por meio de sinais e os policiais federais abordaram a dupla quando a droga e a arma foram encontradas.

O carro precisou ser parcialmente desmontado para que a droga fosse encontrada. Os dois foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

A ação foi deflagrada pela Polícia Federal com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, depois de receberem uma denúncia de que um veículo com placa de outro país transportaria drogas para a cidade do Rio de Janeiro, passando pela Via Dutra.