BASTIDORES: Governo vai tentar ganhar tempo em ação no TSE Diante das novas revelações vindas da delação de executivo da Odebrecht, de que a chapa Dilma Rousseff e Michel Temer recebeu R$ 30 milhões por meio de caixa 2 da empreiteira em 2014, a ordem no governo é esticar ao máximo o julgamento da ação de cassação que corre no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).