Ninguém assumiu de imediato a autoria do ataque no Estado de Yobe, um território que convive com a violência de insurgentes do grupo radical islâmico Boko Haram.

Mariam Ibrahim, uma professora escola disse à Reuters que a bomba explodiu quando ela chegava e os alunos participavam da reunião regular da manhã.

Ao menos 29 pessoas morreram na explosão de outra bomba na cidade em 3 de novembro.

(Reportagem de Joe Hemba)