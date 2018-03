Bomba quebra e deixa 60% de Brodowski sem água Uma bomba d''água quebrou no município de Brodowski (SP) durante manutenção, prejudicando o abastecimento de 60% da cidade. A previsão é de que os moradores fiquem 15 dias com as torneiras secas. A prefeitura, que já vê uma situação de caos, usou carros de som durante toda esta quarta-feira (16) e na manhã desta quinta (17) para pedir paciência à população.