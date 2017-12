Cabe às autoridades 'coibir a violência', diz dom Orani Ao lamentar a morte do cinegrafista Santiago Andrade, o arcebispo do Rio, dom Orani Tempesta, se disse nesta quarta-feira, 12, preocupado tanto com a violência nas manifestações de rua quanto com o cerceamento da liberdade de imprensa. "É muito lamentável o que está acontecendo no País. De um lado, é importante cada um ter liberdade de se manifestar. De outro lado é importante também que haja liberdade de imprensa. Cabe às autoridades tanto punir os responsáveis quanto como coibir a violência, que não faz parte da democracia", afirmou Dom Orani, lembrando que Andrade estava trabalhando "para o bem da sociedade" quando foi assassinado, há uma semana.