Calamidade pública vigora em Santa Cruz Cabrália O governo federal reconheceu nesta sexta-feira, 11, estado de calamidade pública no município baiano de Santa Cruz Cabrália, por causa das chuvas intensas que atingiram a localidade. Esse reconhecimento está presente na portaria nº 115 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, integrante do Ministério da Integração Nacional, publicada no Diário Oficial de hoje.