Cerimônia de abertura revela 'tesouros' do Brasil e anima só no fim

O espetáculo de 25 minutos foi encerrado com uma bandeira brasileira e com a música do Mundial, "We Are One", cantada pelos artistas Claudia Leitte, vestida de azul; Jennifer Lopez, com uma roupa decotada em verde; e Pittbul, de camisa amarela escrita Brasil.

A cerimônia seguia com uma recepção morna por parte dos torcedores, que ainda não lotavam completamente a Arena Corinthians, em São Paulo, quando a bandeira do Brasil entrou no campo onde a seleção brasileira enfrenta a Croácia na estreia do torneio. Só aí o público começou a se animar, e gritou bastante com a música da competição.

Os três "tesouros" do país foram representados artisticamente por personagens e adereços, tendo como elemento principal uma bola central “viva”, que mostrou diversos símbolos durante o espetáculo.

No entorno da bola, foi montada uma "bandeira da felicidade", dividida em quatro partes, e aos poucos a bola foi “despertando”, apresentando uma harmonia entre todos os personagens da natureza e o ser humano.

Durante o ato que homenageou o povo, foram mostrados instrumentos musicais, dançarinos, bailarinos e capoeiristas, representando os brasileiros. Por meio de uma mistura de frevo, baianas e música gaúcha, todos os personagens executaram uma união representativa das danças folclóricas, até que "árbitros" apitaram para encerrar o ato e iniciar a fase futebolística da apresentação.

Uma coreografia com 64 crianças representou cada um dos 32 países participantes do Mundial, e elas cercaram a bola de led, tendo a bandeira brasileira ao lado. Foi neste momento que o público mais aplaudiu.

No final, a bola se abriu e dentro dela estavam Claudia Leitte, Jennifer Lopez e Pittbul, que junto com o Olodum, cantaram a música oficial da Copa do Mundo, enquanto todos os personagens dançavam.

O elenco artístico da cerimônia foi composto por mais de 600 pessoas, a maioria alunos de escolas de dança, de circo ou fábricas culturais, sob o comando da cantora, comediante e atriz belga Daphné Cornez. Cerca de 90 por cento da produção, que envolve outras 600 pessoas, foi formada por brasileiros.

A cerimônia foi cuidadosamente preparada para não prejudicar o gramado. A lona colocada sobre o gramado tinha um material que permitia que a grama respirasse e recebesse luz mesmo enquanto coberta.