Choque entre ônibus e trem deixa 41 feridos no RJ A colisão entre um trem e um ônibus deixou 41 pessoas feridas às 8h20 de ontem no centro de Guapimirim, município da Baixada Fluminense. Até de noite, havia quatro pessoas em estado grave, com traumatismo craniano. Testemunhas afirmaram que o motorista do ônibus se distraiu, não ouviu os sinais sonoro e visual e subiu a linha férrea no momento da passagem do trem. A circulação no ramal foi suspensa. Usuários contaram que existe risco alto de acidentes na área e a segurança é precária