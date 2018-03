Com novas obras, custo exclusivo da Olimpíada do Rio sobe a R$6,5 bi

"Os investimentos privados continuam contribuindo majoritariamente para o financiamento dos projetos, com o valor de 4,2 bilhões de reais, sendo o restante proveniente do setor público", segundo a APO.

Com a atualização, o orçamento total da Olimpíada do Rio sobe para 37,6 bilhões de reais, dos quais 24,1 bilhões de reais são para obras de infraesterutura na cidade e 7 bilhões de reais são para a operação do comitê organizador dos Jogos.

O novo valor foi apresentado em atualização da Matriz de Responsabilidades dos Jogos Rio 2016, documento que engloba os compromissos assumidos pelos entes governamentais associados exclusivamente à organização e realização dos Jogos.

O documento mostra ainda que entre os 52 projetos exclusivos para a realização do evento, 71 por cento estão assinados ou com obras iniciadas. Em janeiro, a Matriz tinha 46 por cento dos projetos nesses estágios.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Complexo de Deodoro, que engloba 11 projetos de construção e adequação de instalações esportivas que vão sediar as provas de 11 modalidades olímpicas, tem custo estimado em 835 milhões de reais. As obras no local estão atrasadas e são uma das maiores preocupações do Comitê Olímpico Internacional (COI).

O custo total dos Jogos Olímpicos ainda vai aumentar, uma vez que há projetos de instalações esportivas sem preço divulgado até o momento na Matriz de Responsabilidade.

Na proposta de candidatura do Rio aos Jogos Olímpicos, o orçamento total previsto era de 29 bilhões de reais, mas as autoridades da cidade alegam que não se pode comparar os valores uma vez que houve mudanças de projetos e que as cifras de 2009 precisam ser atualizadas pela inflação.

Em comparação, a Olimpíada de Londres teve custo total de 8,9 bilhões de libras, o equivalente a cerca de 33,6 bilhões de reais.

(Por Pedro Fonseca)