Com sirene, PMs não notaram porta aberta, diz advogado O advogado Jorge Carreiro Mendes, que defende o policial Rodney Miguel Archanjo, um dos acusados de arrastar Cláudia Silva Ferreira por 350 metros em uma viatura da PM no Rio, disse os policiais não perceberam que a porta estava aberta por causa da sirene do veículo. "Prezaram pela agilidade porque queriam salvar a vida dela", disse. Antes do acidente, diz o defensor, moradores tentaram abrir a porta traseira da viatura para acompanhar a vítima, que havia sido baleada. Segundo Mendes, os PMs fecharam a porta e a vítima estava viva antes da saída da viatura.