Com tempo seco, queimadas aumentam 45% em SP

A estiagem atípica antecipou o período de queimadas no interior do Estado, que normalmente coincide com o fim do ciclo de chuvas e a entrada do inverno. O calor e a baixa umidade do ar têm contribuído para a propagação do fogo. Nesta terça-feira, uma queimada destruiu cerca de oito mil metros quadrados da área verde de um loteamento no entorno do Parque Municipal Chico Mendes, em Sorocaba. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Patrulha Verde da prefeitura trabalharam cinco horas no combate às chamas. O fogo chegou a atingir o parque. Uma máquina de terraplenagem foi usada para impedir que as chamas se alastrassem pela unidade de conservação municipal.