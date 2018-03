Dilma: assédio no transporte 'envergonha sociedade' A presidente Dilma Rousseff usou a conta pessoal no Twitter para condenar os casos de assédio sexual no transporte público. Reportagem do jornal O Estado de S. Paulo publicada nesta sexta-feira informou que a Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom) registrou 22 casos de abusos no Metrô de São Paulo e na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), entre janeiro e anteontem.