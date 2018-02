Dois policiais são mortos a tiros na Califórnia Dois policiais da Califórnia foram mortos e outros dois ficaram feridos em um tiroteio que começou no estacionamento de um motel em Sacramento na sexta-feira, disseram autoridades. Marcelo Marquez, 34, e uma companheira, descritos no Twitter pela Polícia Rodoviária da Califórnia como armados e perigosos, foram presos, de acordo com a polícia. O incidente começou na sexta-feira pela manhã, no estacionamento do Motel 6, quando um vice-xerife, posteriormente identificado como Danny Oliver, de 47 anos, aproximou-se do veículo por considerá-lo suspeito, disse o xerife do condado de Sacramento, Tenente R.L. Davis. Alguém de dentro do carro fez múltiplos disparos contra Oliver, que foi atingido no peito. Na tarde de sexta-feira, o xerife Scott Jones disse que Oliver morreu no centro médico da Universidade da Califórnia, em Sacramento. “Nós lamentamos como uma família”, afirmou Jones em coletiva de imprensa. Ele afirmou que Oliver, que tinha 15 anos de experiência, deixou a mulher e duas filhas. Após disparar contra Oliver, os ocupantes do carro roubaram um outro veículo próximo, atirando no condutor. Então, eles roubaram um terceiro veículo e foram para o condado vizinho, Placer, atirando em dois outros policiais por lá. Um deles, Michael David Davis Jr., de 42 anos, morreu, de acordo com o xerife de Placer, Edward Bonner. Davis também tinha 15 anos de experiência e morreu 26 anos depois do dia em que seu pai, Michael David Davis, também foi morto em serviço. A suspeita do sexo feminino foi presa no começo da sexta-feira, informou o jornal The Sacramento Bee. Já Marquez foi detido por volta das 16 horas no horário local, após ser encontrado se escondendo em uma casa. (Reportagem de Sharon Bernstein)