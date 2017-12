Em Salvador, alunos dão biscoito envenenado a professora Professora do segundo ano do ensino fundamental do Educandário Santana Amorim, no bairro da Mata Escura, periferia de Salvador, Edinalva Soares, de 42 anos, foi envenenada com chumbinho, um veneno para matar ratos, por três de seus alunos, de entre 7 e 8 anos.