Estudantes decidem desocupar reitoria da UFSC

A tomada da reitoria aconteceu depois de um confronto entre estudantes e policiais no câmpus, ocorrido após a prisão de alunos que portavam maconha. Segundo a assessoria de comunicação do Gabinete da Reitoria, o termo de compromisso apresenta repostas e argumentações a cada uma das demandas do corpo discente e estabelece que todos serão considerados e discutidos. O conteúdo da carta, porém, não foi divulgado e ainda não é possível saber quais demandas foram acatadas plenamente pela universidade.

Entre as propostas dos estudantes estão a proibição da entrada de policiais no campus, a revogação da assinatura da UFSC no Termo de Ajuste de Conduta que restringe festas dentro do espaço da Universidade, bem como a retomada da extinta Comissão de Festas; a investigação das responsabilidades das autoridades envolvidas no confronto do dia 25; e a garantia de que nenhum processo administrativo ou criminal será encaminhado a qualquer estudante que participou do tumulto e da ocupação à reitoria.