Filho é preso após espancar pai de 84 anos

Na tentativa de proteger o filho agressor, ele disse que havia se ferido acidentalmente, mas os policiais detectaram manchas de sangue na roupa do filho. Foi constatado que o idoso teve sangramento no ouvido e no nariz em razão das agressões.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já tinha sido abordado anteriormente pela prática de agressões contra o pai. Os maus tratos, que incluíam abandono material, já que a casa em que o filho vive com o pai está em precárias condições de higiene, haviam sido denunciados ao Conselho Municipal do Idoso. No ano passado, a Justiça havia determinado que ele deixasse a casa do pai, mas a ordem não foi cumprida.

O acusado, que não teve o nome divulgado, foi levado ao distrito policial e autuado por lesões corporais e abandono material. A fiança foi fixada em seis salários mínimos, cerca de R$ 4,3 mil. Como o homem não tinha dinheiro para o pagamento, ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Sorocaba. A Polícia Civil vai pedir a prisão preventiva do acusado. O idoso foi levado para a casa de parentes.