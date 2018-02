Filhotes são treinados para ajudar veteranos de guerra

Voluntários britânicos estão treinando filhotes de cachorros para ajudar soldados feridos que perderam sua mobilidade.

Na primeira leva do projeto Hounds for Heros ("Cães para heróis", em inglês), seis filhotes estão nos primeiros meses de aprendizado. O objetivo é que auxiliem combatentes feridos em tarefas como ir às compras, abrir portas e sacar dinheiro no caixa eletrônico.

O criador do projeto é Allen Parton, veterano da Guerra do Golfo.

Ferimentos sofridos na guerra fizeram com que Parton perdesse parte dos movimentos e da sua memória - ele sequer lembrava de sua mulher e filhos.

Com a ajuda de um labrador, ele ganhou independência e gosto pela vida. Aos poucos, também recuperou sua memória.

O mais importante do projeto, diz o veterano, é mostrar às pessoas as dificuldades enfrentadas pelos soldados feridos, depois que as guerras acabam.