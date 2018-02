Grupo de sul-coreanos lança folhetos em meio a ameaças da Coreia do Norte

Ativistas sul-coreanos lançaram balões neste sábado para mandar mensagens à Coreia do Norte com dizeres críticos ao líder do país, ignorando ameaças de ações militares por parte de Pyongyang e um apelo para que Seul não estrague os esforços para melhorar os laços com o Norte.

Ativistas contrários à Coreia do Norte entraram em confrontos com moradores da fronteira e grupos esquerdistas que defendem as conversas com o país vizinho. Pessoas tentaram bloquear o lançamento dos balões, dizendo que eles ameaçavam a paz.

Mas um pequeno grupo de críticos da Coreia do Norte conseguiu lançar balões carregando cerca de 20 mil folhetos a partir da cidade de Gimpo, durante a noite. O líder do grupo, Pak Sang-hak, confirmou o lançamento, mas não é conhecido se os balões voaram até a Coreia do Norte. Pyongyang ameaçou realizar uma “ação militar” se o lançamento fosse permitido pelas autoridades sul-coreanas, e disse que o ato poderia acabar com as conversas que têm como objetivo melhorar a relação entre os dois países. As duas Coreias permanecem tecnicamente em guerra, porque uma trégua foi assinada no fim do conflito que durou de 1950 a 1953, mas um acordo de paz nunca aconteceu. Há mais de 1,8 milhão de soldados na península, fazendo dela uma das regiões mais militarizadas do mundo. Autoridades da Coreia do Sul pediram que ativistas não lancem os balões, mas disseram não podem impedi-los devido à lei de liberdade de expressão.

(Por Ju-min Park)