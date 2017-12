Justiça condena fazendeiro por morte de sindicalista

O réu vai apelar da sentença em liberdade, segundo decisão do juiz Raimundo Flexa, porque é réu primário e possui bons antecedentes.

O depoimento mais contundente, apresentado pelo promotor Franklin Lobato, foi o de Francisco Martins Silva Filho, um ex-empregado do fazendeiro. Irmão do pistoleiro de prenome Pedro, a testemunha afirmou que foi Delsão quem mandou matar o sindicalista, porque Dezinho à época, como presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rondon do Pará, denunciou que a fazenda do réu era grilada. Além disso, denunciou o fazendeiro pela prática de trabalho escravo.