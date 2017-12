Kroton espera venda de ativos da Uniasselvi em abril ou maio O presidente da Kroton estimou nesta quarta-feira que a companhia de educação deve fechar a venda de ativos da Uniasselvi em abril ou maio do ano que vem, cumprindo imposição do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para aprovação de sua fusão com a Anhanguera.