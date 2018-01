Líder do tráfico no Complexo da Penha é preso no Rio O traficante Vinicius da Conceição Gaudino Batista, conhecido como Gaudino, foi preso nessa segunda-feira, 16, por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Parque Proletário. Ele é apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas da Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, zona norte do Rio, comandada pela facção Comando Vermelho.