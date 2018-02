Longa guerra no Sri Lanka atinge clímax; Tigres admitem derrota

O presidente Mahinda Rajapaksa já tinha declarado a vitória sobre os Tigres do Tamil (LTTE) um dia antes, e o Exército disse que a maior parte da luta tinha terminado no momento em que os rebeldes disseram que haviam sido derrotados.

Ainda que houvesse alguma dúvida sobre o resultado final da mais longa guerra moderna da Ásia, batalhas esporádicas ainda estavam ocorrendo na manhã deste domingo e ninguém queria prever quando a última bala seria disparada.

"Nós estamos fazendo uma operação de limpeza", disse um porta-voz do Exército, o brigadeiro Udaya Nanayakkara. "Suicidas estão chegando na frente das tropas na linha de frente e se explodindo", afirmou.

Rajapaksa estava pronto para fazer um anúncio formal de vitória no Parlamento na terça-feira pela manhã, mas bandeiras já estavam voando, as pessoas estavam dançando e fogos de artifício estavam sendo atirados em comemoração.

O último ato da longa batalha estava ocorrendo em uma área de aproximadamente 1 quilômetro quadrado, segundo o Exército.

O destino do fundador-líder do LTTE, Vellupillai Prabhakaran, continua um mistério, apesar das fontes do Exército dizerem que um corpo foi encontrado que pode ser seu e sua identidade ter sido confirmada.

O LTTE, que possui uma cultura de suicídio como alternativa à rendição, no último minuto emitiu um comunicado do encarregado do setor diplomático do grupo dizendo: "Esta batalha alcançou seu amargo fim".

"Continuamos com uma última escolha -- para acabar com fraca desculpa do inimigo por matar nosso povo. Nós decidimos silenciar nossas armas", disse Selvarajah Pathmanathan em um comunicado no site do grupo rebelde (www.tamilnet.com).

Pathmanathan, que é procurado pela Interpol e foi por anos o chefe do tráfico de armas dos Tigres do Tamil, disse que 3 mil pessoas morreram e mais de 25 mil ficaram feridas.

Ter um quadro independente dos eventos que ocorrem na zona de guerra é normalmente uma questão difícil, já que os dois lados repetidamente distorceram os fatos para adaptá-los ao seu lado da história e observadores de fora são geralmente impedidos de saber o que acontece.

(Reportagem de C. Bryson Hull e Ranga Sirilal)