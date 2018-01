LSE revela emissão de US$1,6 bi em opções por compra de Frank Russell

A LSE vai oferecer 74.347.813 novas ações a um preço de 1.295 centavos, representando desconto de 30,1 por cento ante o preço de fechamento de 21 de agosto.

As novas ações ordinárias representam 27,3 por cento do capital acionário existente e seriam 21,4 por cento do capital ampliado, após a emissão de opções.

A mais antiga bolsa independente da Europa revelou planos para comprar a Frank Russell por 2,7 bilhões de dólares em junho, para avançar mais no mercado de serviços financeiros dos EUA. A LSE disse então que buscaria financiar parte da compra através da emissão de novas ações.

O acordo dará à LSE a terceira colocação em fundos negociados em bolsa (ETF, na sigla em inglês), fundos de baixo custo que dão uma alternativa à administração ativa de fundos, atrás das líderes do mercado S&P Dow Jones e MSCI.

A expectativa é de que o acordo seja concluído até o final do ano, e após isso o presidente-executiva da Russell, Len Brennan, se juntará ao comitê executivo da LSE.

(Por Pamela Barbaglia)