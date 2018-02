Nenhuma alegria para Suárez após Real vencer o Barcelona no "El Clásico"

Não houve nenhum retorno dos sonhos para Luis Suárez, que fazia a sua estreia pelo Barça depois de cumprir a suspensão de quatro meses por morder o zagueiro italiano Giorgio Chiellini durante a Copa do Mundo no Brasil.

O atacante uruguaio aparentava estar razoavelmente em forma e foi o responsável por fazer o cruzamento que resultou no gol de Neymar, que abriu o placar, mas não chegou perto de deixar sua própria marca, antes de ser substituído por Pedro na metade do segundo tempo.

Neymar surpreendeu um lotado e hostil estádio Santiago Bernabéu com um belo gol aos quatro minutos de partida. Aos 35, Cristiano Ronaldo igualou o placar em uma cobrança de pênalti.

O zagueiro Pepe fez 2 x 1 para os atuais campeões europeus aos cinco minutos do segundo tempo, e uma confusão entre Andres Iniesta e Javier Mascherano permitiu que o Real fizesse o seu terceiro gol aos 15 minutos com Karim Benzema, que finalizou com um belo chute.

“O time foi incrível”, afirmou o zagueiro Sergio Ramos a uma TV espanhola. “Nós sabíamos o que fazer, dominamos o jogo e não apenas tivemos a posse de bola, mas fomos muito bem nos contra-ataques”, acrescentou o jogador da seleção espanhola.

O Barça lidera com 22 pontos e o Real, que teve um início de temporada oscilante, mas tem apresentado uma forma brilhante nas últimas semanas, está em segundo, com 21. O Sevilla, que recebe o Villarreal no domingo, ocupa a terceira colocação com 19 pontos.

Quatro vezes melhor jogador do mundo, Lionel Messi teve uma apresentação discreta e continua a um tento de igualar o recorde de 251 gols no Espanhol estabelecido por Telmo Zarra, ex-jogador do Athletic Bilbao, há seis décadas.

“Nós jogamos um primeiro tempo muito bom”, disse Andoni Zubizarreta, diretor esportivo do Barcelona. “Tivemos boas chances, mas o 3 x 1 nos abalou muito e nós sofremos”, acrescentou o ex-goleiro do Barça e da seleção da Espanha.

PRIMEIRO SANGUE

Em um jogo assistido por milhões ao redor do mundo e com muitos dos melhores e mais caros jogadores do planeta, o Barça arrancou o primeiro sangue do adversário com Neymar, que marcou seu nono gol no campeonato.

Suárez avançou pela esquerda e cruzou para Neymar, que passou por Dani Carvajal e Pepe antes de disparar no canto, sem chance para Iker Casillas.

O Real subiu o nível de seu jogo imediatamente e Benzema chegou perto de igualar a partida quando cabeceou a bola no travessão, mandando o rebote para longe do gol.

Casillas, então, fez uma grande defesa para impedir o gol de Messi aos 23 minutos, depois de outro cruzamento de Suárez.

Zagueiro do Barça, Gerard Piqué escorreu dentro da área e tocou na bola em um cruzamento de Marcelo. Cristiano Ronaldo foi para cobrança, não dando chance para Claudio Bravo para marcar o seu 16º gol no Espanhol em oito partidas.

Este foi o 11º jogo consecutivo que o craque português marca pelo Real, sua melhor série desde que foi transferido do Manchester United, em 2009.

O Real ficou na frente quando Pepe teve muito espaço para cabecear com força e superar Bravo. O Barça então deu um tiro no pé com uma confusão bizarra entre Iniesta e Mascherano, o que permitiu que Isco ficasse com a bola.

O craque da Espanha escapou livre e só teve o trabalho de tocar para Benzema, que disparou com força, sem chance para Bravo, mais uma vez.

O Real mereceu o placar e, embora o Barça tenha pressionado bastante para conseguir voltar para o jogo, os catalães mal conseguiam se aproximar do gol adversário.

Esta foi a 71ª vitória do Real em 169 clássicos com o Barça pelo Campeonato Espanhol desde que seu arquirrival passou a integrar a primeira divisão, em 1929. O Barcelona venceu 66 partidas e aconteceram 32 empates.

(Por Iain Rogers)