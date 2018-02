Nintendo desenvolverá dispositivo de 'qualidade de vida' para analisar sono e fadiga

O dispositivo será desenvolvido com a empresa norte-americana ResMed, que atualmente fabrica produtos para tratar distúrbios do sono, e estará disponível no ano fiscal encerrado em março de 2016.

"Ao usar nosso conhecimento com jogos ... para analisar o sono e a fadiga, podemos criar algo divertido", disse Iwata.

A Nintendo disse esperar que sua divisão de saúde gere lucro em 2015/2016. A companhia já oferece jogos de fitness para o console Wii, usado com um controle com sensor de movimentos.

De acordo com uma imagem que Iwata compartilhou em uma conferência com a mídia, o tamanho do dispositivo será aproximadamente o de uma mão e poderá ser colocado no criado-mudo de um usuário. O dispositivo usará sensores com transmissão de microondas para analisar o sono, com os dados coletados sendo usados para ajudar usuários a cultivar hábitos saudáveis para dormir.

Iwata se recusou a discutir as expectativas de vendas da companhia para o novo dispositivo, exceto para dizer que o produto pode ser oferecido através de um serviço de assinatura em vez de uma compra direta.

"Só começamos algo novo se acreditamos que poderemos criar um grande mercado, mas como não posso discutir planos de preço e outros detalhes hoje, não acredito que há muito sentido em fornecer um número para nossa escala projetada", disse ele.

O dispositivo foi lançado um dia depois que a Nintendo divulgou um inesperado lucro trimestral, depois que jogos bem-sucedidos deram um impulso às vendas do console Wii U.

(Por Sophie Knight)