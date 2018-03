Polícia prende 4 foragidos de cadeia do interior do PR A Polícia Civil de Cidade Gaúcha, a 436 quilômetros de Curitiba, já recuperou quatro dos oito presos que fugiram da delegacia na madrugada deste domingo, 18. A Polícia Militar intensificou as buscas na região. O grupo abriu um buraco na carceragem e saiu pelo cartório que fica ao lado, levando armas e drogas apreendidas. A delegacia tem capacidade para 12 presos e no momento da fuga havia 48. Segundo informações do plantão, a expectativa é de que em 72 horas todos os outros estejam detidos.