Porto de Santos terá operação especial de tráfego por conta de incêndio

A operação, coordenada pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), pretende evitar um eventual bloqueio da Rodovia Anchieta, provocado pelo tráfego de caminhões. Nesta segunda-feira, a interligação Anchieta-Imigrantes será utilizada exclusivamente para essa operação. Desta forma, somente caminhões e ônibus serão liberados. Não será permitido o tráfego de carros de passeio, que deverão usar somente a Rodovia dos Imigrantes.

Os caminhões com destino à margem direita do cais santista serão abordados em dois pontos, pela Polícia Rodoviária e por funcionários da concessionária Ecovias. Primeiro no km 40 da pista sul da Rodovia dos Imigrantes, logo após a praça de pedágio. E depois na pista leste da interligação (Imigrantes-Anchieta) onde ficarão estacionados para orientação e liberação gradual. No final da Via Anchieta, será formada uma fila única para liberar a estrada ao tráfego de outros veículos. Todos os terminais do Porto já foram informados pela Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp).

Em caráter emergencial, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de Santos está permitindo a entrada de veículos pesados na cidade pelo bairro do Saboó. Os caminhões seguem pela Avenida Martins Fontes, entram à direita na Rua Visconde do Embaré, passam em frente à entrada do Morro do Pacheco, e viram à esquerda na Rua Senador Cristiano Otoni, que desemboca no cais santista.

Na operação especial que entra em vigor nesta segunda-feira, agentes da CET vão controlar os semáforos e monitorar o movimento dos veículos pesados na área urbana, com apoio da Polícia Militar. A orientação é que os motoristas evitem trafegar pela Avenida Perimetral do Porto. Já para os caminhões que deverão deixar o Porto de Santos em direção a São Paulo, a CET e a PM montarão comboios no início da Rua João Pessoa, para liberação gradual até a Martins Fontes e a Via Anchieta.

Os caminhões que tiverem como destino a margem esquerda do Porto (Guarujá) não serão retidos. Os veículos poderão descer a serra normalmente pela Rodovia Anchieta e pegar o acesso à Rodovia Cônego Domênico Rangoni (antiga Piaçaguera-Guarujá).