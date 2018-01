Presos fogem de Penitenciária do interior de São Paulo Dois presos, um de 24 anos e o outro de 29, fugiram no começo da tarde deste sábado, 13, do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Pacaembu, no oeste de São Paulo. "Eles fizeram um buraco no primeiro alambrado. Depois, os detentos pularam o segundo alambrado que é mais baixo", resumiu um agente penitenciário. Ele pediu anonimato e também não quis revelar os nomes dos fugitivos.