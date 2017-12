SABMiller, Coca-Cola e empresa local criarão engarrafadora na África A SABMiller, a The Coca-Cola Company e a Gutsche Family Investments (GF) estão combinando suas operações de engarrafamento de refrigerantes no sul e leste da África para criar um grupo com 2,9 bilhões de dólares em receita e que atua em 12 mercados de rápido crescimento.