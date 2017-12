Veja as dez principais notícias do fim de semana

Novo relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, mostrou a necessidade de redução radical das emissões de gases do efeito estufa para conter o aquecimento global. Mesmo com a chuva, o abastecimento de água em São Paulo ainda preocupa. O baixo nível de uma das represas do Cantareira pode dificultar a transferência de água do volume morto para outros reservatórios do sistema. No sábado, pouco mais de duas mil pessoas se reuniram na avenida Paulista para protestar contra o governo Dilma, enquanto jovens enfrentaram chuva na zona norte de São Paulo para acompanhar shows de Paramore e Kings of Leon. Veja esses e outros destaques do fim de semana.

Livre, Pizzolato planeja turnê pela Itália

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ato por impeachment de Dilma reúne 2,5 mil em São Paulo

É preciso promover corte substancial nas emissões de gases estufa, reforça relatório

'Não existe plano B porque não há planeta B', afirma presidente do IPCC em Copenhague

Cambistas agem livremente no Salão de SP

Costa do Marfim confirma que deu asilo ao ex-presidente de Burkina Fasso

Livre de Ebola, enfermeira reencontra cão após quarentena

Condição de médico de Nova York com Ebola melhora para 'estável'

Baixo nível de represa intermediária do Cantareira ameaça abastecimento

Kings of Leon tem produção caprichada em show em São Paulo