Gugu entrevistou candidatos no palco do ‘Viva a Noite’. Veja fotos inéditas do inusitado programa

Candidatos ao governo de São Paulo na gravação do programa Viva a Noite, de Gugu Liberato, em 21 de julho de 1986. Foto: Juvenal Pereira/Estadão

Paulo Maluf tocando um piano de cauda e sendo tietado no camarim, Eduardo Suplicy falando por quase 10 minutos sem parar, Orestes Quércia ovacionado como galã e Antonio Ermírio negando ser pão duro. Tudo isso em meio a apresentações musicais como a do grupo Dominó, do comediante Rony Cócegas numa motoca com uma idosa vestida de noiva, de um atirador de circo com uma arma e da eleição do Rei Brega. E, claro, com os gritos de “Viva a Noite!” do apresentador Gugu complementado euforicamente pela plateia: “Viva, Viva, Viva!”

Apesar do nome Viva a Noite, tudo isso aconteceu numa tarde de segunda-feira, em 21 de julho de 1986, quando foi gravado o programa número 200 da atração comandada por Gugu Liberato no SBT que era a segunda maior audiência da televisão brasileira nas noites de sábados.

Gugu recepciona o comediante Rony Cócegas no palco do Viva a Noite. Foto: Juvenal Pereira/Estadão

PUBLICIDADE Como tem coisas que só acontecem na emissora de Silvio Santos , o programa de Gugu conseguiu a façanha que nenhum outro canal tinha conseguido até então naquela campanha eleitoral: levar num mesmo dia ao seu show semanal os quatro políticos candidatos ao governo do Estado de São Paulo nas eleições daquele ano para um programa de TV, ainda que em momentos diferentes da atração de auditório. Com os debates ainda tentando se estabelecer com um formato na televisão e os candidatos em busca de maior visibilidade e tempo de TV, Gugu apostou em fazer entrevistas separadas com os quatro, com cada um deles chegando ao estúdio na avenida Ataliba Leonel dentro de um carro como uma estrela de cinema e descendo no palco para ser recebido pelo apresentador.

VEJA GALERIA COM FOTOS INÉDITAS

Gugu entrevista candidatos no Viva a Noite 1 / 56Gugu entrevista candidatos no Viva a Noite Gugu entrevista candidatos Paulo Maluf e Gugu no reflexo do piano que foi tocado pelo político. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Gugu e Paulo Maluf no palco do Viva a Noite. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Paulo Maluf e Gugu Liberato. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Paulo Maluf ao piano. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Maluf tocou um prelúdio de Chopin (Opus 28). Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Paulo Maluf mostrou sua habilidade com as mãos nas teclas e impressionou. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Fotógrafo e cinegrafista se posicionam para captar Maluf tocando. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Paulo Maluf ao piano. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Paulo Maluf tietado por mulher vestida de noiva. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Mulher vestida de noiva e Paulo Maluf. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Mulher vestida de noiva no programa Viva a Noite. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Mulher vestida de noiva e comediante Rony Cócegas. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos O comediante Rony Cócegas se prepara para entrar no palco com uma motocicleta. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Gugu recepciona Rony Cócegas e sua acompanhante no palco. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Eduardo Suplicy cumprimenta a mulher vestida de noiva. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Eduardo Suplicy é cumprimentado pelas participantes do auditório. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Eduardo com participante do programa nos bastidores do Viva a Noite. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Gugu recepciona Eduardo Suplicy. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Gugu presta atenção em Eduardo Suplicy. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Suplicy falou por quase 10 minutos e não deu chance de Gugu fazer perguntas. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Antonio Ermírio de Moraes e Eduardo Suplicy conversam no estúdio do SBT. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Gugu comandando o programa a partir do auditório. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Número circense com atirador entre as entrevistas com os políticos. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Eduardo Suplicy no Monza em que entrou no palco. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Paulo Maluf é recepcionado por Gugu. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Paulo Maluf e Antonio Ermírio se encontram na porta do estúdio. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Gugu recebe um sorridente Antonio Ermírio no Viva a Noite. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Gugu e Antonio Ermírio. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Gugu entrevista candidatos no programa Viva a Noite em 1986. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Gugu recebe um sorridente Antonio Ermírio no Viva a Noite. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Antonio Ermírio durante entrevista a Gugu. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Antonio Ermírio no Viva a Noite. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Gugu recepciona Orestes Quércia. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Gugu e Orestes Quércia no palco. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Gugu e Orestes Quércia no palco. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Orestes Quércia seria o candidato eleito naquele ano. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Maluf rouba a festa Reportagem de 22 de julho de 1986 sobre a participação dos candidatos a governador no programa Viva a Noite. Foto: Acervo Estadão Gugu entrevista candidatos Folha de contatos fotográficos com imagens da participação dos políticos no Viva a Noite. Foto: Juvenal Pereira/Estadão Gugu entrevista candidatos Gugu e Agnaldo Timóteo, um dos candidatos a governador do Rio de Janeiro em 1986. Foto: Oswaldo Maricato/Estadão Gugu entrevista candidatos Gugu e Gugu e Agnaldo Timóteo. Foto: Oswaldo Maricato/Estadão Gugu entrevista candidatos Gugu e Agnaldo Timóteo. Foto: Oswaldo Maricato/Estadão Gugu entrevista candidatos Gugu Liberato recebe Fernando Gabeira, um dos candidatos a governador do Rio de Janeiro, no programa Viva a Noite em 1986. Foto: Oswaldo Maricato/Estadão Gugu entrevista candidatos Gugu e Fernando Gabeira. Foto: Oswaldo Maricato/Estadão Gugu entrevista candidatos O apresentador Gugu Liberato recebe candidatos a governador do Rio de Janeiro no programa Viva a Noite em 1986. Foto: Oswaldo Maricato/Estadão Gugu entrevista candidatos Gugu, Fernando Gabeira e participante do programa Viva a Noite em 1986. Foto: Oswaldo Maricato/Estadão Gugu entrevista candidatos O apresentador Gugu Liberato recebe o candidato a governador do Rio de Janeiro Moreira Franco. Foto: Oswaldo Maricato/Estadão Gugu entrevista candidatos O candidato a governador do Rio de Janeiro Moreira Franco em meio a participantes do Viva a Noite. Foto: Oswaldo Maricato/Estadão Gugu entrevista candidatos O apresentador Gugu Liberato recebe candidatos a governador do Rio de Janeiro no programa Viva a Noite em 1986. Foto: Oswaldo Maricato/Estadão Gugu entrevista candidatos Gugu e Moreira Franco. Foto: Oswaldo Maricato/Estadão Gugu entrevista candidatos Gugu e Moreira Franco, que seria eleito governador do Rio de Janeiro nas eleições daquele ano. Foto: Oswaldo Maricato/Estadão Gugu entrevista candidatos Gugu recepciona o candidato a governador do Rio de Janeiro, Aarão Steinbruch. Foto: Oswaldo Maricato/Estadão Gugu entrevista candidatos Gugu entrevista Aarão Steinbruch. Foto: Oswaldo Maricato/Estadão Gugu entrevista candidatos Cantor se apresente no Viva a Noite. Foto: Oswaldo Maricato/Estadão Gugu entrevista candidatos Juri do programa Viva a Noite, a miss São Paulo, Solange Alves Correia, o cantor Dudu França e a atriz Georgia Gomide. Foto: Oswaldo Maricato/Estadão Gugu entrevista candidatos Público faz a Dança do Passarinho no programa Viva a Noite. Foto: Oswaldo Maricato/Estadão Gugu entrevista candidatos Folha de contatos fotográficos com imagens da participação dos políticos no Viva a Noite. Foto: Oswaldo Maricato/Estadão

Maluf interpretou o prelúdio de Chopin (Opus 28) no programa. Foto: Juvenal Pereira/Estadão

O repórter Pedro Costa e o fotógrafo Juvenal Pereira acompanharam tudo e contaram e mostraram como foi o inusitado programa com a participação dos políticos na edição do dia seguinte do Estadão.

No Caderno 2 do jornal, a reportagem brincava com a fama de Maluf no título para dizer que ele foi a atração de maior sucesso: “Maluf rouba a festa” . “Ele rouba, mas faz”, já dizia, antes da gravação começar, o jurado e veterano comediante Roni Cócegas, cantando “Maluf é um avião, onde vê o piano vai logo metendo a mão”. [leia a íntegra da reportagem de 1986 mais abaixo]

Na página de política, sob o título “Quatro candidatos no mesmo programa” e uma foto de Maluf e Antonio Ermírio se cumprimentando na entrada, o texto informava que “apesar de algum cuidados tomados pela produção, alguns encontros foram inevitáveis”.

Publicidade

“Antonio Ermírio de Moraes ainda estava à porta quando Maluf chegou. “Olá Paulo, você está bom?” - cumprimentou Ermírio. “Estou bem, um abraço a você”, devolveu Maluf com a mão estendida”. Mal ele entrou no auditório, Ermírio puxou um lenço do bolso e, sem a menor cerimônia, limpou a mão que acabara de apertar a mão do pedessista.”

Maluf e Antonio Ermírio tiveram um encontro inesperado na porta do teatro e se cumprimentaram. Foto: Juvenal Pereira/Estadão

Um outro encontro não previsto de candidatos no programa foi parar no alto da primeira página do jornal , com Antonio Ermírio e Eduardo Suplicy fotografados cara a cara por Juvenal Pereira. Sob o título “Troca de elogios” , a legenda informava como foi a conversa:

“Antonio Ermírio, do PTB, encontra, Eduardo Suplicy, do PT, no auditório da TV-S, e lembra a primeira conversa que tiveram. “Percebi que você era um homem sincero”, elogiou. Mal virou as costas, Suplicy comenta: “Ele foi um empresário duro com os empregados, agora parece que mudou um pouco.”

Antonio Ermírio e Eduardo Suplicy conversam na entrada do estúdio. Foto: Juvenal Pereira/Estadão

Estadão – 22 de julho de 1986

Reportagem sobre a participação dos candidatos a governador no programa Viva a Noite em 1986. Foto: Acervo Estadão

Maluf rouba a festa

Foi durante uma gravação na TV. Ele fechou mais que Orestes, Ermírio e Suplicy

Pedro Costa

Cerca de 3,5 milhões de telespectadores assistirão neste sábado, às 21h30, pela TVS de São Paulo, ao deputado Paulo Salim Maluf tocar, ao piano, um prelúdio de Chopin (Opus 28), falar sobre seu casamento com d. Sylvia e, de quebra, discorrer sobre a adoção da pena de morte no Brasil.

Publicidade

Mais uma vez, o candidato da Unidade Popular (UP) ao governo paulista roubou a festa: foi durante a gravação do programa Viva a Noite, de Gugu Liberato, ontem à tarde, num velho teatro da avenida Ataliba Leonel, em Santana. Maluf conseguiu mais sucesso que os rebolados do travesti Telma Lippi, o canto chorado do Dominó, a eleição do Rei Brega e os discursos de seus três concorrentes: Eduardo Suplicy (PT), Antônio Ermírio (PTB) e Orestes Quércia (PMDB).

“Ele rouba, mas faz”, já dizia, antes da gravação começar, o jurado e veterano comediante Roni Cócegas, cantando “Maluf é um avião, onde vê o piano vai logo metendo a mão”.

O comediante Rony Cócegas com participante vestida de noiva. Foto: Juvenal Pereira/Estadão

Em alta Acervo O lançamento da candidatura de Cacareco Silvio Santos em entrevista exclusiva em 87: porradas da mãe, prisão como camelô e dono de bar em SP Depois, entre holofotes, lantejoulas, o olhar das câmeras e o grito das “guguetes”, a produção do programa conseguiu o que até agora nenhum órgão de comunicação conseguiu: fazer com que os quatro candidatos, mesmo em momentos diferentes, aparecessem para falar de suas plataformas. Tudo começou quando Gugu Liberato, de 27 anos, fez com que o programa n° 200 do Viva a Noite, que tem 18 pontos no Ibope aos sábados (só perde para os filmes da Globo), fosse comemorado com as visitas dos quatro candidatos. Conseguiu o que desejava. Numa animada gincana, os seis mil alunos dos colégios Meta e Elite pressionaram tanto que os quatro deram o ar da graça. Orestes Quércia foi o primeiro a chegar, ainda no final da manhã. Entrou no palco com um Opala Diplomata, expediente que seria utilizado por todos os outros candidatos. Falou sobre sua origem interiorana e a segurança na Capital. Disse que vai construir BrizoIões no Estado e só terminou a cantilena quando Gugu perguntou ao auditório: vocês acham ele bonito? E veio a resposta: achaaaaaaaamos. Ao sair, Gugu disse aos repórteres que não sabe em quem vai votar, mas lembrou que apoiou Fernando Henrique na última eleição e que, hoje, seu programa é o segundo em faturamento na TVS. Cada meio minuto custa 60 mil cruzados. Calmo, olhar distante, Suplicy entrou no palco com seu Monza vermelho, chofer ao lado, depois que o cantor Adriano comemorou seu aniversário: 29 anos. Não deixou Gugu perguntar nada, falou o tempo inteiro (quase dez minutos) sobre os incidentes de Leme, desde os métodos de produção do açúcar até a vida econômica dos usineiros. Ao final eximiu o PT de alguma culpa na morte dos dois trabalhadores dessa cidade, e culpou a polícia militar de Franco Montoro pelos incidentes. Depois, disse que Sarney e Brossard estão fazendo acusações inverídicas sobre o PT.

Publicidade

Eduardo Suplicy no Monza em que entrou no palco do Viva a Noite. Foto: Juvenal Pereira/Estadão

Mal o conjunto Dominó beijava várias vovós em pleno auditório, em comemoração ao Dia da Vovó, Antônio Ermírio de Moraes, candidato do PTB, apareceu. Calça cinza, terno azul-marinho e sapato marrom, ele disse que sua vida é um livro aberto e que agora chegou a hora de retribuir o que o País fez por ele. Disse que Sarney votaria em seu nome, caso seu domicílio eleitoral fosse em São Paulo. E, por fim, desmentiu os boatos de que é “sovina” em questões financeiras: “Não afronto ninguém com a minha riqueza”, salientou.

Quando Ermírio já estava no passeio, dando entrevista à imprensa, Maluf chegou, também de Opala, e guardado por um imenso segurança. Sorriso amarelo, ele cumprimentou Ermírio e, já na portaria, descobriu que ali estava um terreno fértil à sua candidatura. Jurados, diretores, técnicos, até bailarinos se emocionaram com a sua chegada.

Na platéia, as “guguetes” queriam saber do destino do conjunto Dominó, mas as coordenadoras de auditório transformaram as meninas, a maioria menores de 16 anos, em coro malufista.

Após um rápido coquetel nos bastidores, Maluf chegou e arrasou. Pôs a mão no coração quando começaram a gritar seu nome, falou que, no seu governo, marginal na cadeia pagará o seu sustento e que menor infrator ficará atrás de muros de 10 metros. Disse que adora d. Sylvia, com quem está casado há 31 anos, e que, pessoalmente, seria a favor da pena de morte — caso ficasse comprovada sua eficiência — e, ao final, atendendo a apelos, tocou um caudaloso piano por cerca de 5 minutos.

CONTATOS FOTOGRÁFICOS

Folha de contatos fotográficos com imagens da participação dos políticos no Viva a Noite. Foto: Juvenal Pereira/Estadão

Candidatos cariocas

Duas semanas depois, em 7 de agosto de 1986, Gugu repetiria a fórmula levando os quatro candidatos a governador do Rio de Janeiro ao seu programa. Também dividindo o palco com atrações habituais do Viva a Noite, Agnaldo Timóteo, Fernando Gabeira, Moreira Franco e Aarão Steinbruch aceitaram participar para mostrar suas plataformas ao público do SBT. O candidato Darcy Ribeiro não participou.

Gugu recebe candidatos a governador do Rio de Janeiro no programa Viva a Noite em 1986. Foto: Oswaldo Maricato/Estadão

ACERVO