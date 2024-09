Segunda Guerra: Há 85 anos, Estadão lançava edição da tarde para ampliar cobertura do conflito

Nem o nome nem o tamanho eram novidades ma história do jornal. Durante a Primeira Guerra Mundial , o Estadão também publicou diariamente uma edição complementar noturna, no mesmo formato berliner, para suprir o interesse cada vez maior por notícias sobre o conflito, sobretudo por parte da grande população de imigrantes italianos em São Paulo. A primeira versão do Estadinho circulou de 1915 até 1921. Foi um produto de sucesso, seguindo em circulação mesmo após o final da guerra.

A edição da tarde do Estadão chegou repaginada aos leitores em 1939, com uma apurada seleção de fotos, com mapas e infográficos que ampliavam o noticiário e traziam mais profundidade às informações. Chegava às bancas, ruas e outros pontos de distribuição às 17 horas, como mostram anúncios publicados na edição matutina do jornal . A diagramação também era mais moderna, com uma organização de página e inspiração visual que lembrava a das revistas.