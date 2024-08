Sílvio Santos considerava dupla Dom e Ravel comunista. Depois, pagou Dom para obter concessão do SBT

Sílvio Santos em sua casa durante entrevista ao Estadão. Foto: Ed Viggiani/Estadão

Sílvio Santos nunca escondeu uma aproximação com integrantes do governo militar para obter a sua concessão do canal de televisão pelo governo militar, na gestão do presidente João Figueiredo. Durante muito tempo, a exibição do quadro semanal “A semana do presidente”, narrado pelo locutor Lombardi no meio do programa Sílvio Santos era vista como uma forma de agradecimento do empresário.

PUBLICIDADE Na entrevista exclusiva de sete horas que deu ao Estado em 1987, Sílvio Santos contou aos repórteres Luiz Fernando Emediato e Marcos Wilson como foram os passos para a concessão da TVS, que se transformaria no SBT. Conversas com o todo-poderoso do governo, general Golbery do Couto e Silva, e o ministro da Aeronáutica foram narradas por Sílvio Santos e um personagem inusitado aparece na conversa, o cantor e compositor Dom, da dupla Dom e Ravel. A dupla era apontada como ufanista e apoiadora da ditadura militar por terem gravado a música “Eu te amo meu Brasil” em 1970. Em vez de exaltação à seleção brasileira tricampeã no México, a obra era vista como peça da política do “Brasil Grande”, do regime militar. Mas eles também gravaram “Você também é responsável”, uma música de tema social, apontando os problemas do analfabetismo e o acesso à educação.

Numa resposta inusitada da entrevista, Sílvio Santos disse que pensava que a dupla era comunista. Depois do esclarecimento do ministro da Aeronáutica que não eram - “Não são, não. São caras legais” - Sílvio contratou Dom para ser relações públicas junto aos militares para viabilizar a concessão. E conta que depois foi processado por Dom e que ia pagar o que a Justiça determinasse.

Leia trecho da entrevista sobre a concessão do canal de TV e veja trecho inédito da transcrição. Veja também a íntegra da entrevista publicada em que Sílvio Santos fala de vários outros assuntos

Dom e Ravel comunistas

É verdade que o Dom, da dupla Dom e Ravel, o ajudou a ganhar a concessão?

Naquele mesmo dia, em Brasília, o Délio me pediu que ajudasse o Dom e o Ravel, mas eu achava que eles eram comunistas. O Délio disse que não, eram de confiança.

Publicidade

Então concordei em ajudar. O Dom me disse que era mesmo amigo do Délio. Ele trabalhou para mim como relações públicas na área militar, mas eu durante 16 meses só paguei a ele como jurado de meu programa.

Agora está movendo uma ação contra mim e vai ganhar, fazer o quê? Paguei como jurado, não como relações públicas. Se ganhar na justiça, pago de novo. O José Renato, que era do meu júri, primo de dona Dulce Figueiredo, foi relações públicas na área do presidente Figueiredo. E eu atuei nas outras.

Trabalhamos só os três pela concessão, ninguém mais. Ninguém acreditava que a gente ia ganhar. A concessão foi ganha em nome de Carmen Abravanel e Paulito Machado de Carvalho, os nomes estavam lá, foi honesto. O Paulo Machado de Carvalho desistiu e até hoje estou me virando. São 44 estações...

Clique nas imagens para ampliar.

Transcrição da entrevista de Sílvio Santos ao Estadão em 1987. Foto: Acervo Estadão

Estadão - 18 de outubro de 1987

Entrevista exclusiva de Silvio Santos publicada no Estadão em 18 de outubro de 1987. Foto: Arquivo pessoal Silvio Santos/Acervo Estadão

Estadão - Caderno 2 - 18 de outubro de 1987

Entrevista exclusiva de Silvio Santos publicada no Estadão em 18 de outubro de 1987. Foto: Acervo Estadão

Sílvio Santos em entrevista ao Estadão em 1987. Foto: Acervo Estadão

Pesquisa, digitalização, tratamento de imagens, transcrição, indexação, redação e edição: Equipe Acervo Estadão - Andrio Feijó, Carlos Eduardo Entini, Cristal da Rocha, Edmundo Leite, Gabriela Figueiredo e Liz Batista.

Publicidade

Silvio Santos [1930 - 2024] 1 / 72Silvio Santos [1930 - 2024] Sílvio Santos Silvio Santos em entrevista ao Estadão em 1987. Foto: Ed Viggiani Silvio Santos Silvio Santos, década de 1960. Foto: Acervo/Estadão Silvio Santos Silvio Santos conversa com participante no programa de auditório, São Paulo, SP, 06/4/1969. Foto: Acervo/Estadão Silvio Santos Silvio Santos canta no Festival de Músicas de Carnaval em seu programa de auditório, São Paulo, SP, 22/01/1969. Foto: Acervo/Estad Silvio Santos e Chacrinha Silvio Santos e Chacrinha no camarim do teatro da Globo, em São Paulo em foto de 1971. Campeões de audiência na década de 1970, os dois grandes comuni ... Foto: ARQUIVOMais Chacrinha e Silvio Santos Os apresentadores Chacrinha e Silvio Santos conversam no camarim do teatro da Globo, em São Paulo. SP. São Paulo. 31/10/1971. Foto: Acervo/Estad Silvio Santos e Chacrinha Silvio Santos e Chacrinha no camarim do teatro da Globo, em São Paulo. SP. São Paulo. 31/10/1971. Foto: ARQUIVO Silvio Santos Silvio Santos comandando seu programa de auditório, São Paulo, SP, década de 1970. Foto: Acervo/Estadão Jessica Lange e Silvio Santos A atriz americana Jessica Lange e o apresentador Silvio Santos, fazem campanha promocional do filme "King Kong", no Playcenter em São Paulo. São Paul ... Foto: OSWALDO JURNOMais Jessica Lange A atriz americana Jessica Lange e o apresentador Silvio Santos, fazem campanha promocional do filme "King Kong", no Playcenter em São Paulo. São Paul ... Foto: OSWALDO JURNOMais Silvio Santos Silvio Santos, durante gravação de seu programa de auditório na TV Globo em São Paulo, SP, 08/11/1971. Foto: SOLANO DE FREITAS Silvio Santos e José Sarney O empresário e apresentador Silvio Santos conversa com o então presidente da República, José Sarney, no escritório do SBT, em São Paulo, SP, 10/5/1985 ... Foto: Acervo/EstadãoMais Silvio Santos Silvio Santos durante entrevista exclusiva ao Estadão em 1987. Foto: Ed Viggiani/Estadão Silvio Santos Silvio Santos durante entrevista exclusiva ao Estadão em 1987. Foto: Ed Viggiani/Estadão Silvio Santos e Iris Abravanel O apresentador Silvio Santos e, sua esposa, Iris Abravanel , recebem em sua casa, o Estadão para entrevista exclusiva ao Caderno 2. São Paulo, SP, 15 ... Foto: Ed Viggiami/Estadão Mais Silvio Santos Silvio Santos durante entrevista exclusiva ao Estadão em 1987. Foto: Ed Viggiani/Estadão Silvio Santos e Iris Abravanel O apresentador Silvio Santos e, sua esposa, Iris Abravanel , recebem em sua casa, o Estadão para entrevista exclusiva ao Caderno 2. São Paulo, SP, 15 ... Foto: Ed Viggiami/Estadão Mais Silvio Santos O apresentador Silvio Santos é fotografado, durante entrevista exclusiva ao Caderno 2. São Paulo, SP, 15/10/1987. Foto: Ed Viggiami/Estadão Silvio Santos O apresentador Silvio Santos é fotografado, durante entrevista exclusiva ao Caderno 2. São Paulo, SP, 15/10/1987. Foto: Ed Viggiami/Estadão Silvio Santos O apresentador Silvio Santos é fotografado, durante entrevista exclusiva ao Caderno 2. São Paulo, SP, 15/10/1987. Foto: Ed Viggiami/Estadão Silvio Santos Silvio Santos durante entrevista exclusiva ao Estadão em 1987. Foto: Ed Viggiani/Estadão Silvio Santos Silvio Santos, São Paulo, SP, 14/5/1988. Foto: Joveci C. de Freitas/Estadão Silvio Santos Silvio Santos, São Paulo, SP, 14/5/1988. Foto: Joveci C. de Freitas/Estadão Silvio Santos e Antonio Ermírio de Morais O apresentador Silvio Santos se encontra com o empresário Antonio Ermírio de Morais, São Paulo, SP, 02/6/1988. Foto: Epitácio Pessoa/Estad Silvio Santos Silvio Santos aguarda Gugu Liberato para entrevista coletiva que anunciou a permanência do jovem apresentador no SBT. São Paulo, SP, 1988. Foto: Juvenal Pereira/ Acerv Gugu Liberato O apresentador Gugu Liberato ao lado de Silvio Santos, durante sessão de fotos e entrevista logo após renovar seu contrato com o SBT, em São Paulo. S ... Foto: JUVENAL PEREIRAMais Gugu Liberato e Silvio Santos O apresentador Gugu Liberato ao lado do patrão, Silvio Santos, durante sessão de fotos e entrevista logo após renovar seu contrato com o SBT, em São P ... Foto: JUVENAL PEREIRAMais Gugu Liberato e Silvio Santows O apresentador Gugu Liberato ao lado de Silvio Santos, durante sessão de fotos e entrevista logo após renovar seu contrato com o SBT, em São Paulo. S ... Foto: JUVENAL PEREIRAMais Silvio Santos e Gugu Liberato (1988) Os apresentadores do SBT, Silvio Santos e Gugu Liberato, São Paulo, SP.15/4/1988. Foto: Fernando Pimentel/ Estadão Silvio Santos e Gugu Liberato Silvio Santos e Gugu Liberato nos estúdios do SBT, São Paulo, SP,15/4/1988. Foto : Fernando Pimentel/Estadão Foto: Silvio Santos Silvio Santos conversa com crianças no seu programa de TV, São Paulo, SP, 19/02/1988. Foto: Juvenal Pareira/ Estad Silvio Santos Silvio Santos anda em meio a platéia, durante gravação de programa do SBT, "Topa tudo por dinheiro", São Paulo, SP. 21/02/1988. Foto: JUVENAL PEREIRA Silvio Santos Silvio Santos apresenta o programa "Topa Tudo Por Dinheiro". São Paulo, SP. 31/10/1991. Foto: ARI VICENTINI Silvio Santos Silvio Santos ,durante entrevista ao Estadão, São Paulo. SP, 10/11/1988. Foto: L. Gevaerd/Estadão Silvio Santos Silvio Santos ,durante entrevista ao Estadão, São Paulo. SP, 10/11/1988. Foto: L. Gevaerd/Estadão Silvio Santos Silvio Santos ,durante entrevista ao Estadão, São Paulo. SP, 10/11/1988. Foto: L. Gevaerd/Estadão Silvio Santos Silvio Santos em campanha para ser eleito presidente, São Paulo, SP, 07/3/1989. Foto: Flavio Canalonga/Estadã Silvio Santos e Leonel Brizola Durante a corrida eleitoral pela Presidência, Silvio Santos se encontra com o candidato Leonel Brizola, São Paulo, SP, 28/7/1989. Foto: Luís Antonio Costa/ Estadão Silvio Santos O apresentador Silvio Santos recebe em seu programa o deputado Paulo Maluf. São Paulo, SP, 27/8/1989. Foto: PAULO CERCIARI Silvio Santos Silvio Santos conversa com jornalistas, durante a corrida eleitoral para Presidência da República, São Paulo, SP, 21/10/1989. Foto: Luís Antonio Costa/ Estadão Silvio Santos Silvio Santos, durante a corrida eleitoral para Presidência da República, São Paulo, SP, 21/10/1989. Foto: Luís Antonio Costa/ Estadão Silvio Santos Silvio Santos, mostra manchete do jornal sobre sua candidatura, durante a corrida eleitoral para Presidência da República, São Paulo, SP, 21/10/1989. Foto: Luís Antonio Costa/ Estadão Silvio Santos Silvio Santos, São Paulo, SP, 04/11/1989. Foto: Marcos Fernandes Sílvio Santos Retrato do apresentador Sílvio Santos durante campanha eleitoral em São Paulo. São Paulo, SP, 06/11/1989. Foto: LUÍS ANTÔNIO COSTA Silvio Santos O apresentador Silvio Santos mostra seu material de campanha, durante a disputa nas eleições presidenciais, São Paulo, SP, 06/11/1989. Foto: Luís Antonio Costa/ Estadão Silvio Santos Silvio Santos mostra seu material de campanha, durante a disputa nas eleições presidenciais, São Paulo, SP, 06/11/1989. Foto: Luís Antonio Costa/ Estadão Silvio Santos Silvio Santos, São Paulo, SP, 09/11/1989. Foto: Edu Garcia Silvio Santos Silvio Santos acena para jornalistas da porta da sua casa, São Paulo, SP, 11/11/1989. Foto: Sérgio Amaral/Estadão Silvio Santos e Íris Abravanel Ao lado da esposa, Íris Abravanel, Silvio Santos agradece jornalistas de plantão na sua casa durante a cobertura da impugnação de sua candidatura à Pr ... Foto: Edu Garcia/Estadão Mais Silvio Santos e Íris Abravanel Ao lado da esposa, Íris Abravanel, Silvio Santos agradece jornalistas de plantão na sua casa durante a cobertura da impugnação de sua candidatura à Pr ... Foto: Edu Garcia/Estadão Mais Silvio Santos e Íris Abravanel Ao lado da esposa, Íris Abravanel, Silvio Santos agradece jornalistas de plantão na sua casa durante a cobertura da impugnação de sua candidatura à Pr ... Foto: Edu Garcia/Estadão Mais Bilhete de agradecimento Silvio Santos e a esposa, Íris Abravanel, por meio de um bilhete, agradecem jornalistas de plantão na porta de sua casa durante a cobertura da impugna ... Foto: Sérgio Amaral/ EstadãoMais Silvio Santos Silvio Santos, São Paulo, SP, 29/6/1990. Foto: Marcos Fernandes Silvio Santos O apresentador Silvio Santos, comandando o programa "Topa Tudo Por Dinheiro", quebra um ovo na cabeça de uma moca que participou de quadro. São Paulo ... Foto: ARI VICENTINIMais Silvio Santos O apresentador Silvio Santos durante o quadro "Topa tudo por dinheiro" no SBT. São Paulo, SP. 31/10/1991. Foto: ARI VICENTINI Silvio Santos Silvio Santos grava o programa "Topa Tudo Por Dinheiro". São Paulo, SP, 28/10/1991. Foto: ARI VICENTINI Silvio Santos Silvio Santos, São Paulo, SP, 02/01/1992. Foto: Amancio Chiodi/ Estadão Silvio Santos O empresário e apresentador Silvio Santos desfila como destaque da escola de samba carioca Tradição, em 2001, cujo enredo era "O Homem do Baú-Hoje é D ... Foto: ROBSON FERNANDJESMais Silvio Santos Silvio Santos desfila como destaque da escola de samba carioca Tradição, em 2001, cujo enredo era "O Homem do Baú-Hoje é Domingo, é Alegria. Vamos Sor ... Foto: ROBSON FERNANDJESMais Silvio Santos O empresário e apresentador Silvio Santos desfila como destaque da escola de samba carioca Tradição, em 2001, cujo enredo era "O Homem do Baú-Hoje é D ... Foto: ROBSON FERNANDJESMais Silvio Santos O empresário e apresentador Silvio Santos desfila como destaque da escola de samba carioca Tradição, em 2001, cujo enredo era "O Homem do Baú-Hoje é D ... Foto: WILTON JUNIORMais Silvio Santos e Geraldo Alckmin O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin,recepciona o empresário e apresentador de televisão Silvio Santos durante evento na capital paulista.São Pa ... Foto: JF DIORIOMais Silvio Santos e a filha, Patrícia O empresário e apresentador Silvio Santos e sua filha Patrícia Abravanel falam com jornalistas, depois dela ser libertada de um sequestro,. São Paulo ... Foto: ROBSON FERNANDJESMais Sequestro de Silvio Santos O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, acompanha o empresário e apresentador de televisão Silvio Santos após sua libertação. Silvio Santos foi ma ... Foto: AGLIBERTO LIMAMais Silvio Santos Silvio Santos visto apresenta a premiação "Troféu Imprensa", nos estúdios da emissora de televisão SBT. São Paulo, SP. 04/4/2002. Foto: CELSO JUNIOR Silvio Santos Silvio Santos, São Paulo, SP. 23/11/2010. Foto: BAPTISTÃO Silvio Santos O empresário e apresentador de televisão, Silvio Santos, é visto ao deixar a sede do banco Big Pactual, na Avenida Faria Lima, zona sul de São Paulo, ... Foto: LEONARDO SOARESMais Silvio Santos O empresário e apresentador de televisão, Silvio Santos, é visto ao deixar a sede do banco Big Pactual, na Avenida Faria Lima, zona sul de São Paulo, ... Foto: LEONARDO SOARESMais Silvio Santos O empresário e apresentador de televisão, Silvio Santos, é visto ao deixar a sede do banco Big Pactual, na Avenida Faria Lima, zona sul de São Paulo, ... Foto: LEONARDO SOARESMais Silvio Santos O empresário e apresentador de televisão, Silvio Santos, é visto ao deixar a sede do banco Big Pactual, na Avenida Faria Lima, zona sul de São Paulo, ... Foto: LEONARDO SOARESMais Silvio Santos Silvio Santos, São Paulo, SP, 11/11/1989. Foto: Sérgio Amaral/ Estadão Silvio Santos Silvio Santos acena para jornalistas da porta da sua casa, São Paulo, SP, 11/11/1989. Foto: Sérgio Amaral/Estadão