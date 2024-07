Trump e Theodore Roosevelt: ex-presidentes em campanha que sobreviveram a atentado a tiros nos EUA

A violência armada volta a rondar a política dos Estados Unidos. Com o atentado a tiros contra o ex-presidente e candidato republicano Donald Trump na Pensilvânia, ataques a tiros anteriores contra presidentes e outros políticos do país voltam à memória norte-americana e mundial. O país já teve quatro presidentes mortos por atentados durante o exercício do mandato e um presidente e um ex-presidente feridos a tiros.

Trump agora se junta na História a Theodore Roosevelt, que em 1912 sobreviveu a um tiro quando estava em campanha para tentar a voltar a ser presidente dos Estados Unidos anos depois de seus dois primeiros mandatos. No primeiro deles, havia assumido o posto por causa do assassinato a tiros de William McKinley .

Estadão - 16 de outubro de 1912

Notícia do atentado contra Theodore Roosevelt no Estadão de 16 de outubro de 1912. Foto: Acervo Estadão

Outro candidato a presidência dos Estados Unidos baleado durante uma campanha presidencial foi o democrata Robert Kennedy , em 5 de junho de 1968, no Hotel Ambassador, em Los Angeles. Ele chegou a ser levado para um hospital e passar por uma cirurgia, mas não sobreviveu . Robert Kennedy era irmão de John Kennedy, o presidente assassinado em Dallas cinco anos antes, em 1963. Relembre alguns dos momentos dessa trajetória de violência nas páginas originais do jornal.

Estadão - 6 de junho de 1968

Página do Estadão sobre o atentado contra Robert Kennedy em junho de 1968. Foto: Acervo Estadão

Estadão - 7 de junho de 1968

Página do Estadão sobre o atentado contra Robert Kennedy em junho de 1968. Foto: Acervo Estadão

Estadão - 23 de novembro de 1963

Assassinato de Kennedy Capa do Estadão de 23 de novembro de 1963. Foto: Acervo Estadão

Estadão - 31 de março de 1981

Atentado contra Ronald Reagan no Estadão de 31 de março de 1981. Foto: Acervo Estadão

Estadão - 31 de março de 1981