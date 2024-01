Alagamento em rodovia deixa motoristas ilhados em Duque de Caxias

Um alagamento na Rodovia Washington Luís (BR-040), na altura do km 113 em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, deixou motoristas parados ao longo deste domingo, 14, após um temporal que atingiu a região. O bolsão de água impediu o avanço dos veículos e muretas de divisão das pistas chegaram a ser quebradas para permitir o retorno dos que estavam “ilhados”.

O temporal na capital e cidades da Baixada deixou onze mortos entre a noite de sábado, 13, e a manhã de domingo, 14. Bairros registraram alagamentos e enxurradas, e vítimas morreram afogadas, soterradas ou atingidas por descargas elétricas.

Em nota no meio da tarde, a Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio (Concer), que administra a BR-040, disse que todos os recursos operacionais da concessionária “estão mobilizados para minimizar a situação, causada pela inundação que não cede no km 113 sentido RJ”.

“As equipes de socorro médico também estão no trecho para assistência aos usuários. Depois da abertura da reversível, o desafio, com apoio da PRF, foi orientar esses veículos retidos mais próximos do alagamento a voltar pela contramão e pegar a reversível”, declarou a empresa.

“Mas como muitas carretas estão no caminho, dificultando a manobra, maquinário adicional está sendo mobilizado para fazer outra abertura na divisão das pistas e retirar os veículos retidos mais próximos do alagamento”, acrescentou. À noite, os veículos já tinham sido escoados do local.

Onde aconteceram as mortes pela chuva no Rio?

Em Ricardo de Albuquerque, um homem foi vítima de um desabamento provocado por um deslizamento de terra, na madrugada deste domingo, na Rua Moraes Pinheiro.

Em Acari, uma mulher adulta foi encontrada morta na Rua Matura, 279, possivelmente vítima de afogamento.

Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, outra vítima feminina foi resgatada em um rio, próximo à Rua General Rondon. Na mesma cidade, um homem foi à obito por afogamento na Rua Patricia Cristina, em Vila São Luis.

Em São João de Meriti, também na Baixada, um homem foi vítima de uma descarga elétrica na Rua Neuza. Na mesma cidade, autoridades registraram um afogamento.

Em Comendador Soares, próximo à passarela da Rua Bernardino Melo, outro homem foi resgatado sem vida por militares, com sinais de afogamento.

Em Belford Roxo, outra morte foi registrada.

Em Duque de Caxias, houve três mortes. Um homem foi vítima de descarga elétrica na Rua Marquês de Paranaguá e outro morreu pela mesma razão na Rua Dona Alice Viterbo, em São Bento. A terceira vítima foi uma mulher atingida por um soterramento na Estrada de Botafogo.

O prefeito Eduardo Paes decretou situação de emergência na cidade “devido aos impactos e aos danos provocados pelas chuvas”, conforme divulgação feita pela gestão municipal durante a tarde deste domingo. “Com a declaração de situação de emergência, fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem nas ações de respostas necessárias à redução dos efeitos causados pelas chuvas”, destacou a prefeitura.

Forte chuva no Rio deixou 11 mortos e diversos estragos causados pelas enxurradas Foto: Bruno Kaiuca/AFP

Heráclito Alves, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explicou que temporais no Sudeste entre a noite de sexta-feira e a noite deste sábado já estavam previstos desde a semana passada. Na sexta, a chuva forte deixou dois mortos em São Paulo.

Ele detalhou que uma frente fria avançou pelo País e se associou a uma área de baixa pressão. “O resultado disso é a formação de nuvens de temporais e muita chuva. Além disso, tivemos temperaturas muito altas ontem, o tempo muito abafado, o que ajudou ainda mais a intensificar as chuvas”, disse.

A estação meteorológica de Anchieta atingiu o acumulado de 259,2 milímetros de chuva no período de 24 horas, o recorde em toda a série histórica do Sistema Alerta Rio (desde 1997) naquela estação meteorológica. O acumulado foi aproximadamente 40% maior do que a média histórica de janeiro naquela região - em apenas um dia choveu 138,4% da média de janeiro.