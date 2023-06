O que se sabe sobre ataque a escola em Cambé, no Paraná? Tragédia deixou 2 estudantes mortos

Uma estudante de 17 anos foi morta a tiros na manhã de segunda-feira, 19, em ataque ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody, que fica localizado em Cambé, no Paraná, em mais uma tragédia que comoveu a todos. Karoline Verri Alves, de 17 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Também atingido pelos disparos, Luan Augusto da Silva, de 16, veio a óbito às 3h27 da madrugada desta terça-feira, 20, segundo informações dos familiares. Logo após ser atingido na cabeça, o adolescente chegou a ser socorrido e internado. Seu estado de saúde era considerado gravíssimo.

Conforme o governo estadual, o ex-aluno entrou armado no colégio, alegando que solicitaria seu histórico escolar. O município fica a cerca de 15 quilômetros de Londrina. Ele foi detido após ser imobilizado por um professor e encaminhado para a cidade vizinha. A polícia ainda investiga a motivação do crime.

Familiares e alunos se abraçam em frente ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná. Foto: Filipe Barbosa/EFE

Como aconteceu a tragédia?

Um ex-aluno, de 21 anos, entrou armado no Colégio Estadual Professora Helena Kolody na manhã de segunda-feira, por volta das 9 horas, alegando que solicitaria seu histórico escolar.

Poucos minutos depois, ele se dirigiu até os alunos e atirou várias vezes, conforme as investigações. Pelo menos 16 disparos foram efetuados em direção às vítimas. Karoline não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Luan veio a óbito na madrugada desta terça-feira. Ele foio socorrido, mas seu estado de saúde era considerado gravíssimo.

O autor do crime foi preso?

Sim. O ex-aluno foi detido e encaminhado para Londrina. A polícia ainda investiga a motivação do crime.

O crime foi planejado? O que ainda falta apurar?

“Ele tinha essa ideia na cabeça há quatro anos. Ele comprou o revólver, já com um tempo considerável, há um mês e meio. Também comprou a machadinha no dia 10 de junho”, afirmou o delegado-chefe da Polícia Civil de Londrina, Fernando Amarantino Ribeiro, que investiga o caso. Ele revelou ainda que o suspeito esteve na escola há cerca de 30 dias para analisar o espaço antes de cometer o ataque.

Conforme mostrou o Estadão, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou que, além dos itens citados anteriormente, foi encontrado com ele um caderno com anotações sobre ataques em escolas. Além disso, foi revelado que o agressor é esquizofrênico e estava em tratamento, de acordo com informações fornecidas por sua família.

O autor revelou, durante depoimento, que o ataque à escola ocorreu como forma de retaliação aos episódios de bullying supostamente sofridos por ele no período em que estudou na instituição. O suspeito frequentou o colégio por pelo menos sete anos e saiu em 2014.

O caso ainda permanece em investigação. Ao menos seis pessoas foram ouvidas na segunda-feira. Outros familiares e profissionais deverão prestar depoimento nos próximos dias.

Quem ajudou a imobilizar o agressor?

O ex-aluno foi imobilizado por um professor que havia passado por um treinamento sobre como agir em situações como essa e detido pela Polícia Militar (PM) em seguida.

“O professor que imobilizou esse ex-aluno passou por um treinamento recentemente, e as forças policiais chegaram em apenas três minutos ao colégio depois do acionamento, o que evitou uma tragédia ainda maior”, acrescentou o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), que decretou luto oficial de três dias no Estado.

Policiais em frente ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody, que fica localizado em Cambé, no Paraná, onde um ex-aluno atirou contra estudantes. Foto: Henrique Campinha/AFP

O autor dos disparos conhecia as vítimas?

Ao Estadão, o secretário de Educação do Paraná, Roni Miranda, disse que as informações preliminares apontam que o autor não tinha relação com as vítimas. Ainda de acordo com a investigação, o jovem declarou ter atirado de forma aleatória, sem mirar em pessoas específicas.

Tem mais alguém envolvido no crime?

No começo da noite de segunda-feira, outro homem, também de 21 anos, foi preso por suspeita de ajudar a organizar o ataque. A polícia ainda investiga o fato.

Quem são as vítimas?

Os dois estudantes atingidos pelos tiros disparados pelo ex-aluno durante o ataque eram namorados e colegas de sala. Eles cursavam o 3.º ano do ensino médio no Colégio Estadual Professora Helena Kolody. A rede de ensino tem 41 turmas e 634 alunos ativos, segundo a Secretaria da Educação do Paraná. A escola atende turmas de ensino fundamental e médio.

Ex-coroinha em uma igreja da cidade, Karoline não resistiu aos ferimentos e morreu no local da tragédia. Ela participava do grupo de jovens da Paróquia Santo Antônio de Cambé, onde seus pais são coordenadores. “A jovem era atuante na Igreja”, disse a paróquia.

Luan veio a óbito às 3h27, segundo informações dos familiares. Logo após ser atingido na cabeça, ele chegou a ser socorrido e internado. Seu estado de saúde era considerado gravíssimo. Segundo o Hospital Universitário de Londrina, os médicos tentaram estabilizar o quadro de saúde do jovem, que respirava com a ajuda de aparelhos.

A.L., proprietário de um comércio próximo ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody, que prefere não ser identificado, testemunhou os momentos de pânico e desespero vividos pelos alunos e professores. Foi em sua loja que muitos deles buscaram abrigo e segurança após o ataque.

“Eles vieram correndo, todos assustados, a maioria chorando. Tinha professor, zelador, aluno... Estavam bem desesperados”, contou ao Estadão. Alunos, funcionários e professores ficaram no seu estabelecimento até que familiares foram chegando para buscá-los.

Como as autoridades se posicionaram?

Por meio das redes sociais, o governador Ratinho Junior lamentou a tragédia. “A violência do brutal ataque em uma escola estadual em Cambé causa indignação e pesar. O assassino foi preso, será julgado e condenado pelo crime bárbaro que cometeu”, publicou.

Por meio das redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também condenou o ataque a tiros no Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé, no Paraná, realizado na manhã desta segunda-feira.

“Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade”, afirmou ele.

Em evento no Rio de Janeiro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também se manifestou. “De modo inaceitável, essa modalidade de violência se implantou no Brasil e serve de reflexão quanto aos traços culturais da violência”, disse. “As estatísticas de ataques a escolas nos EUA mostram que esse não é um exemplo para o nosso País.”

Após os ataques registrados em março e abril, em São Paulo (SP) e Blumenau (SC), o governo federal lançou um pacote de medidas contra esse tipo de atentado. Entre as ações, foram criadas medidas para aumentar a responsabilidade das plataformas digitais sobre o que circula nas redes sociais.

Veja outros ataques a escolas que ocorreram neste ano

Casos semelhantes ocorridos em São Paulo e em Santa Catarina também chocaram o País neste ano. Em 27 de março, um adolescente de 13 anos esfaqueou quatro professoras e um aluno dentro da Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, na zona oeste da capital paulista. Por volta das 10h30 daquele dia, foi confirmada a morte da professora identificada como Elisabeth Tenreiro, de 71 anos. O agressor era do 8º ano do ensino fundamental e foi apreendido.

No dia 5 de abril, um ataque na creche Cantinho Bom Pastor na Rua dos Caçadores, em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, deixou quatro crianças mortas. As vítimas foram três meninos e uma menina, de 4 a 7 anos. O agressor, de 25 anos, levava uma machadinha e, após fugir do local do crime, se apresentou ao 10° Batalhão de Polícia Militar, onde foi preso e encaminhado à Polícia Civil.

O ataque a tiros ocorrido na segunda-feira na escola localizada em Cambé, no Paraná, foi o sétimo desse tipo registrado neste ano no Brasil. Segundo o Instituto Sou da Paz, que em abril passado lançou um estudo reunido informações sobre ataques praticados dentro de escolas brasileiras desde 2002, este é o recorde de casos em um mesmo ano.

Em apenas seis meses já foram registrados mais casos do que no ano inteiro de 2022, até então o recordista, com seis ataques em escolas. O terceiro ano com mais casos foi 2019, com três episódios.

NOTA DA REDAÇÃO: O Estadão decidiu não publicar detalhes sobre o autor do ataque. Essa decisão segue recomendações de estudiosos em comunicação e violência. Pesquisas mostram que essa exposição pode levar a um efeito de contágio, de valorização e de estímulo do ato de violência em indivíduos e comunidades de ódio, o que resulta em novos casos. A visibilidade dos agressores é considerada como um “troféu” dentro dessas redes.