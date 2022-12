Beltrame anuncia criação de ouvidoria para UPPs

O secretário estadual de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, anunciou nesta quinta-feira, 2, que será criada uma ouvidoria exclusiva das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), para receber reclamações e sugestões referentes à conduta dos policiais que atuam nessas unidades.Beltrame não deu mais detalhes sobre o órgão. A Coordenadoria de Polícia Pacificadora informou que ainda hoje vai prestar mais informações acerca da ouvidoria.Beltrame contou a novidade durante reunião com moradores do Complexo da Maré, na zona norte do Rio, área que será ocupada pelo Exército no próximo sábado, 5.